Inesperado giro en la causa por la muerte de Silvina Luna: postergaron la junta médica

Resumen para apurados
- La Fiscalía reprogramó para el 1 de septiembre la junta médica en el Cuerpo Médico Forense que investiga la responsabilidad de Aníbal Lotocki en la muerte de Silvina Luna.
- Peritos oficiales y de parte deberán responder un cuestionario de 11 puntos sobre la atención médica recibida, el uso de PMMA y la posibilidad de evitar su insuficiencia renal.
- El dictamen técnico resultará determinante para definir las responsabilidades penales de Lotocki y el futuro curso de la causa judicial por el fallecimiento de la modelo.
La causa que investiga la muerte de Silvina Luna sumó un nuevo capítulo judicial. La junta médica interdisciplinaria que debía realizarse este miércoles en el Cuerpo Médico Forense fue suspendida y reprogramada para el próximo martes 1 de septiembre, a las 10. La instancia es considerada clave para determinar cómo avanza la investigación sobre las intervenciones estéticas realizadas por Aníbal Lotocki.
La postergación fue comunicada oficialmente por el Ministerio Público Fiscal a través de una notificación firmada por el fiscal interino Ángel Daniel Rendo, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1.
De la junta participarán peritos oficiales y especialistas designados por todas las partes involucradas en el expediente. Los profesionales deberán responder un cuestionario compuesto por 11 puntos considerados determinantes para esclarecer las eventuales responsabilidades médicas en el caso.
Qué analizarán los especialistas
El objetivo de la junta será elaborar un dictamen técnico sobre distintos aspectos relacionados con la atención médica que recibió la modelo y actriz luego de las intervenciones practicadas por Lotocki.
Entre los interrogantes que deberán responder los especialistas se encuentra si existían tratamientos capaces de evitar el cuadro de hipercalcemia que posteriormente derivó en la insuficiencia renal de Luna. También deberán establecer en qué momento debían implementarse esas alternativas y si el seguimiento médico realizado por el cirujano se ajustó a las prácticas aceptadas por la comunidad científica.
Los expertos deberán analizar, además, si durante los controles posteriores a las intervenciones existían signos clínicos que permitieran anticipar la aparición de los granulomas y sus consecuencias sistémicas.
Otro de los puntos que estará bajo análisis será si entre 2011 y 2012 existían procedimientos capaces de extraer o neutralizar el polimetilmetacrilato (PMMA) sin poner en riesgo la vida de la paciente. A esto se sumará la evaluación de si Lotocki contaba con la habilitación legal y técnica necesaria para realizar ese tipo de intervenciones.
La junta también deberá abordar una cuestión que hasta ahora no había podido determinarse de manera concluyente en las pericias anteriores: si los avances científicos publicados en los últimos años aportaron nuevas evidencias que permitan establecer una relación entre el PMMA y la hipercalcemia.
El resultado de este análisis será relevante para el futuro de la investigación judicial, que busca determinar las circunstancias que rodearon el deterioro de la salud de Luna y las eventuales responsabilidades derivadas de las intervenciones estéticas.
Silvina Luna tendrá su documental: quién la interpretará
Mientras la Justicia continúa con la investigación, también avanza un proyecto audiovisual que repasará la vida de Silvina Luna y el calvario que atravesó luego de las intervenciones estéticas que, según la investigación, derivaron en graves consecuencias para su salud.
El documental busca reconstruir todo el proceso que atravesó la modelo y actriz, un proyecto que, según expresaron su familia y su abogado, Fernando Burlando, respondía también a un deseo que Luna había manifestado antes de morir.
En las últimas horas se conoció, además, quién será la actriz encargada de interpretarla en las recreaciones que formarán parte de la producción.
La información fue difundida este lunes en LAM, por América, donde Pepe Ochoa confirmó que la elegida será Sabrina Cortez, ex participante de Gran Hermano.
"Los ojos son muy similares. No sé si va a haber una toma de frente 100% de ella, pero es quien va a interpretar a Silvina Luna en su documental", explicó el panelista.
Ochoa también aclaró que no se tratará de una ficción tradicional, sino de un formato documental que combinará entrevistas con dramatizaciones de distintos momentos de la vida de la rosarina.
"Va a haber mucha gente que va a grabar testimonios y, entre testimonio y testimonio, habrá situaciones que van a ilustrar esos relatos, como dramatizaciones", detalló.
Por el momento no se difundieron mayores precisiones sobre la producción. Se espera que la docuserie reconstruya el recorrido de Silvina Luna desde sus primeros pasos en los medios hasta la larga lucha que enfrentó por las secuelas derivadas de las intervenciones estéticas realizadas por Aníbal Lotocki, que marcaron los últimos años de su vida.