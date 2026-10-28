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Valentín Yankelevich compartió fotos de su infancia y emocionó a todos

La publicación del nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich generó numerosas muestras de cariño luego de que relatara presuntos episodios de violencia familiar que aseguró haber sufrido durante su niñez.

EMOCIONÓ A TODOS. Valentín Yankelevich compartió fotos de su infancia en sus redes sociales. Foto tomada de Instagram.
EMOCIONÓ A TODOS. Valentín Yankelevich compartió fotos de su infancia en sus redes sociales. Foto tomada de Instagram.
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Valentín Yankelevich publicó en redes fotos de su infancia y recibió apoyo masivo tras revelar maltratos de su padre luego de la muerte de Romina Yan.
  • El joven relató haber vivido un calvario de violencia con Darío Giordano antes de mudarse con su abuelo Gustavo, aunque el acusado rechazó y negó tales denuncias.
  • Las revelaciones visibilizan un largo conflicto intrafamiliar y abren el debate sobre las secuelas emocionales y el proceso judicial vivido por los hermanos.
Resumen generado con IA

Valentín Yankelevich compartió en sus redes sociales un álbum de fotografías que recorrió distintos momentos de su vida. Entre las imágenes, el joven piloto incluyó postales de su infancia que despertaron la emoción de sus seguidores y motivaron una ola de mensajes de afecto.

La publicación se produjo después de la repercusión que tuvieron las declaraciones de Valentín sobre situaciones de maltrato familiar que, según relató, atravesó tras la muerte de su madre, Romina Yan

El episodio de violencia que Valentín Yankelevich no contó sobre Darío Giordano: "Lo arrastró en la calle"

El episodio de violencia que Valentín Yankelevich no contó sobre Darío Giordano: Lo arrastró en la calle

Ante una de las fotos en la que aparece de pequeño, los usuarios destacaron la fortaleza con la que enfrenta su historia personal y le expresaron su respaldo. “Un resiliente de la vida, te admiro”, escribió una persona. 

“Te merecés toda la felicidad del mundo”, comentó otra. También hubo quienes le enviaron palabras de aliento por las experiencias que contó: “Te abrazo fuerte, tremendo lo que te tocó atravesar”.

En una entrevista, el joven aseguró haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, y también señaló que su hermano mayor, Franco, atravesó situaciones similares.

Según contó, los episodios comenzaron cuando tenía entre 9 y 10 años. Al recordar aquella etapa, describió las condiciones en las que vivía con una frase contundente: “Era un infierno vivir en esa casa”.

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

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Su testimonio generó numerosas reacciones en las redes sociales y abrió el debate sobre una parte de su historia que hasta entonces no había tenido la misma exposición pública. A partir de sus declaraciones, distintas personas manifestaron su apoyo tanto a Valentín como a sus hermanos.

Valentín relató que, a los 12 años, se fue a vivir con su abuelo, Gustavo Yankelevich, quien denunció la situación y obtuvo la custodia de él y de Franco. Su hermana menor, Azul, permaneció con su padre.

El joven explicó que durante mucho tiempo eligió guardar silencio para proteger a su hermana y evitar que quedara expuesta a nuevas situaciones de violencia. “Yo le pedí a mi abuelo que cuente lo que estaba pasando, y él justamente por querer proteger el proceso judicial me dijo que tenía que tener paciencia. Y también por mi hermana, ¿no?”, recordó. Con el paso de los años, aseguró que logró reconstruir el vínculo con Azul, quien actualmente vive fuera del país.

Caso Yankelevich: las duras conclusiones de los peritajes psicológicos sobre Darío Giordano

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Tras la difusión de las acusaciones, Darío Giordano publicó un comunicado en el que las rechazó y sostuvo que “esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron”. También afirmó que había sido sobreseído y que esa resolución no fue apelada.

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