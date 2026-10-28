Valentín Yankelevich compartió fotos de su infancia y emocionó a todos

El joven explicó que durante mucho tiempo eligió guardar silencio para proteger a su hermana y evitar que quedara expuesta a nuevas situaciones de violencia. “Yo le pedí a mi abuelo que cuente lo que estaba pasando, y él justamente por querer proteger el proceso judicial me dijo que tenía que tener paciencia. Y también por mi hermana, ¿no?”, recordó. Con el paso de los años, aseguró que logró reconstruir el vínculo con Azul, quien actualmente vive fuera del país.