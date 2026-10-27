María ODonnell confirmó que está de novia: quién es el diseñador que conquistó su corazón

Resumen para apurados
- En Urbana Play, la periodista María O'Donnell confirmó que está en pareja con el diseñador gráfico Fernando Carballo tras colaborar en su último libro.
- La relación surgió a partir del trabajo conjunto en "Montoneros, una historia visual" y se afianzó durante la gira de presentación de la obra en España.
- La confirmación sorprendió a la audiencia debido al habitual perfil bajo de O'Donnell sobre su intimidad, marcando una nueva etapa personal y laboral.
La periodista María O'Donnell sorprendió a todos y confirmó que volvió a apostar al amor. La confesión ocurrió durante una conversación con su colega Sebastián Wainraich, conductor de Vuelta y Media, el ciclo de Urbana Play. En plena transmisión, él quiso saber cómo se encontraba la conductora en el plano sentimental y recibió una respuesta contundente.
“Sí, estoy muy contenta”, respondió la conductora, con alegría. Ante la insistencia de Wainraich, quien le preguntó si quería compartir más detalles, terminó por confirmar la noticia: “Tengo un novio, es eso”.
Qué contó María O'Donnell sobre su nueva pareja
La reacción de Wainraich no tardó en llegar. “¿Estás de novia? ¡No sabía nada, qué bien!”, expresó sorprendido. O'Donnell, por su parte, dejó entrever cierta timidez al hablar de su intimidad, un aspecto que suele mantener fuera de la exposición pública.
Durante el intercambio, la periodista también aclaró que su nueva pareja no pertenece al ámbito político. “No, nunca en la vida”, respondió cuando surgió esa posibilidad, antes de precisar que el hombre se dedica al diseño gráfico.
Aunque evitó revelar su nombre, trascendió que se trataría de Fernando “Rapa” Carballo, un diseñador con trayectoria internacional que habría participado en la dirección visual de su libro Montoneros, una historia visual.
Quién es Fernando “Rapa” Carballo, el hombre vinculado con su último libro
Carballo nació en París en 1969 y pasó su infancia y juventud en Buenos Aires. En 1998 se radicó en Barcelona, donde continuó desarrollando su carrera profesional.
Egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también ejerció la docencia en Tipografía, construyó una trayectoria en el diseño editorial y la dirección de arte. Trabajó en la redacción visual de medios internacionales como Clarín, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Milenio y O Estado de São Paulo. Además, fue director de arte del diario español Público y cofundó la revista satírica Mongolia, de la que actualmente es codirector, consignó Clarín.
El vínculo profesional entre Carballo y O'Donnell habría surgido a partir de Montoneros, una historia visual, publicado por Planeta a comienzos de 2026. El libro reconstruye la historia de la guerrilla peronista entre 1970 y principios de los años ochenta mediante fotografías, documentos de época, portadas de diarios y material gráfico inédito.
La periodista presentó la obra en Madrid y Barcelona durante septiembre, en una etapa en la que también se habría consolidado el acercamiento con el diseñador, quien reside en la ciudad catalana.