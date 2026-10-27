María ODonnell confirmó que está de novia: quién es el diseñador que conquistó su corazón

Egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también ejerció la docencia en Tipografía, construyó una trayectoria en el diseño editorial y la dirección de arte. Trabajó en la redacción visual de medios internacionales como Clarín, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Milenio y O Estado de São Paulo. Además, fue director de arte del diario español Público y cofundó la revista satírica Mongolia, de la que actualmente es codirector, consignó Clarín.