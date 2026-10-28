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Es actriz, escritora y trabaja con Mauro Szeta: la dura confesión sobre su hijo detenido hace cinco años

Carolina Fernández habló sobre su historia familiar en una entrevista de streaming y contó cómo atraviesa la detención de su hijo, quien cumple una condena por comercialización de drogas. También recordó una etapa de su vida que inspiró el título de una de sus obras.

Es actriz, escritora y trabaja con Mauro Szeta: la dura confesión sobre su hijo detenido hace cinco años. FOTO: QUORUM
Es actriz, escritora y trabaja con Mauro Szeta: la dura confesión sobre su hijo detenido hace cinco años. FOTO: QUORUM
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Carolina Fernández reveló en un ciclo de streaming que su hijo lleva cinco años preso tras ser condenado por comercialización de drogas vinculada a sus adicciones.
  • La escritora y colaboradora televisiva relató que el problema comenzó en la juventud de su hijo y explicó cómo estas vivencias complejas inspiraron obras de su carrera artística.
  • Su testimonio visibiliza el impacto familiar de los consumos problemáticos y muestra la faceta más íntima de una figura pública vinculada a los medios y al análisis policial.
Resumen generado con IA

Carolina Fernández tiene 51 años, una trayectoria vinculada con el cine y la escritura, y una historia personal atravesada por situaciones difíciles. Aunque su rostro puede resultar familiar para quienes siguen los programas policiales, en los últimos días llamó la atención por una confesión íntima sobre su hijo, que permanece detenido desde hace cinco años.

La actriz y escritora participó de Ya fue todo, el ciclo de streaming conducido por Santiago Sposatto y Alejandro Castello. Durante la charla, habló sin rodeos sobre su vida, recordó episodios de su pasado y se refirió a la situación judicial de su hijo.

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Fernández también se desempeña en un programa policial conducido por Mauro Szeta, donde participa de un espacio que la acerca a una audiencia interesada en los casos de actualidad.

La confesión sobre su hijo, que está detenido desde hace cinco años

Uno de los momentos más delicados de la entrevista llegó cuando Fernández contó que su hijo lleva cinco años privado de su libertad. Ante las preguntas sobre las circunstancias de su detención, aclaró que no se trata de una causa por homicidio ni por delitos sexuales.

“Yo no me meto mucho en sus causas, pero no está preso por matar ni por violar a nadie. Tuvo un problema de consumo desde muy chico”, explicó durante la conversación.

Luego precisó que la condena está relacionada con la comercialización de drogas. También aseguró que su hijo se encuentra bien en términos físicos y mentales.

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“Está sano, lúcido, está bien”, sostuvo al describir cómo atraviesa su situación actual.

Sus declaraciones expusieron una dimensión personal de su vida que va más allá de su trabajo artístico y de su participación en la televisión.

Es actriz, escritora y trabaja con Mauro Szeta: la dura confesión sobre su hijo detenido hace cinco años Es actriz, escritora y trabaja con Mauro Szeta: la dura confesión sobre su hijo detenido hace cinco años

El origen de una obra marcada por su historia familiar

Durante la entrevista, Fernández también recordó una anécdota vinculada con la infancia de su hijo y explicó cómo surgió el título de una de sus obras, Putamadre.

Según relató, la primera palabra que pronunció el niño cuando comenzó a hablar fue un insulto. Años más tarde, cuando regresó con él a su pueblo natal, esa expresión se convirtió en una marca que acompañó parte de su infancia y adolescencia.

La actriz contó que su hijo, en cierta medida, asumió el papel de defenderla frente a los comentarios y las etiquetas que recibía por aquella palabra. De esa experiencia surgió el nombre de la obra.

El recuerdo permitió conocer otra faceta de Fernández: su capacidad para transformar vivencias personales complejas en material para su trabajo creativo.

Quién es Carolina Fernández: su recorrido entre el cine y la escritura

Nacida el 27 de abril de 1975, Carolina Fernández pasó parte de su infancia y adolescencia en Carmen de Patagones, localidad en la que vivió hasta los 17 años. Después se trasladó a Buenos Aires para estudiar cine y continuar su formación.

Entre los 20 y los 22 años residió en México, donde también amplió sus experiencias personales y profesionales. A lo largo de su carrera trabajó como actriz y productora en mediometrajes y largometrajes.

Entre los proyectos vinculados con su trayectoria se encuentra Implosión, una película de ficción protagonizada por dos sobrevivientes de la masacre ocurrida en la Escuela Malvinas de Carmen de Patagones.

Su recorrido profesional incluye distintas facetas del mundo audiovisual, mientras que su participación en espacios vinculados con la actualidad policial le permitió llegar a nuevos públicos.

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