Catalán explicó por qué LLA no se sumó a la presentación contra Jaldo: “El problema no es el gobernador, es el sistema político”
Resumen para apurados
- Lisandro Catalán (LLA) explicó este miércoles en Tucumán que no impugnaron a Jaldo en la Justicia porque buscan ganarle en las urnas y criticó el sistema político provincial.
- Sectores opositores recurrieron a la Justicia para frenar la reelección de Jaldo, pero LLA rechazó judicializar la política y cuestionó la falta de propuestas de esos dirigentes.
- El espacio libertario enfoca su estrategia en las elecciones provinciales de 2027, armando candidaturas propias en municipios y promoviendo la baja del gasto político en Tucumán.
Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, explicó este miércoles a LA GACETA por qué su espacio decidió no participar de la presentación judicial que busca declarar inconstitucional una eventual candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo. En "Conexión Play", sostuvo que la discusión política debe centrarse en las propuestas para la provincia y no en impedir que un candidato compita en las elecciones.
“Si Jaldo va a ser candidato a gobernador, vamos a ganarle a Jaldo, vamos a ganarle al que sea”, dijo. Y remarcó: “El problema no es él; el problema antes fue (Juan) Manzur, antes (José) Alperovich, antes (Julio) Miranda. El problema es el sistema político en Tucumán”.
Catalán recordó que La Libertad Avanza ya había fijado su posición sobre el tema mediante un comunicado difundido semanas atrás. Según explicó, el partido no está de acuerdo con recurrir a la Justicia como una forma de obtener protagonismo político.
“Tenemos que ser muy serios en esto. La judicialización de la política como forma de adquirir agenda política, nosotros no estamos de acuerdo”, señaló.
En ese sentido, indicó que el espacio analizará las candidaturas una vez que sean oficializadas y que, si advierte alguna imposibilidad jurídica, realizará los planteos correspondientes. Mientras tanto, cuestionó a los dirigentes opositores que promovieron la iniciativa y consideró que no están poniendo en discusión un programa de gobierno para Tucumán.
La estrategia de LLA para las elecciones de 2027
El dirigente libertario sostuvo que impedir una eventual candidatura de Jaldo no resolvería los problemas estructurales de la provincia. “Si la Corte dice que no puede ser candidato, Jaldo meterá a alguien y tendremos los mismos problemas que si Jaldo fuera gobernador”, afirmó.
Para Catalán, el debate no puede agotarse en la figura del mandatario. En cambio, planteó que la oposición debe discutir cómo enfrentar el gasto político, la falta de infraestructura, la presión tributaria y las dificultades para generar empleo privado.
“Veo que se juntan cuatro o cinco dirigentes, los mismos que hace 20 años vienen dando vueltas, trabajando muy cómodamente con el oficialismo de turno”, cuestionó. También criticó que, a su entender, la única coincidencia entre los espacios que impulsaron la presentación sea evitar que Jaldo continúe en el poder.
En contraposición, aseguró que La Libertad Avanza trabaja en una propuesta propia para competir en las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027. “Vamos a meter el cuchillo hasta el hueso, le vamos a comunicar a los tucumanos una agenda positiva, cómo salimos de esto”, sostuvo.
Entre las principales propuestas del espacio mencionó una reducción del gasto político, cambios en el funcionamiento de las comunas y una disminución del presupuesto destinado a la Legislatura. Según detalló, la iniciativa contempla bajar del 4% al 1% la proporción del presupuesto provincial asignada al Poder Legislativo y destinar el 3% restante a obras para evitar las inundaciones en La Madrid.
El armado territorial y los candidatos de La Libertad Avanza
Catalán también se refirió al armado electoral de su espacio y afirmó que ya cuentan con nueve candidatos a intendentes en los principales municipios de la provincia, mientras continúan las conversaciones para definir postulantes en otras localidades.
Además, defendió la incorporación de dirigentes, profesionales, empresarios y productores que no provienen de la política tradicional. Según explicó, La Libertad Avanza mantiene conversaciones con referentes de distintas fuerzas, incluidos radicales, peronistas y dirigentes del PRO.
“Los cerrados son ellos. Ellos son los que cerraron un sistema político y parece que, si vos no tenés 20 años de la política, no existís”, afirmó.
El dirigente insistió en que su espacio no busca conformar una alianza basada únicamente en la suma de nombres, sino reunir dirigentes en torno a un programa común. “No nos interesa hacer un rejunte de dirigentes, como ya los tucumanos vimos decenas de veces y que al día siguiente están todos peleados”, expresó.