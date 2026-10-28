Catalán explicó por qué LLA no se sumó a la presentación contra Jaldo: “El problema no es el gobernador, es el sistema político”

Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, explicó este miércoles a LA GACETA por qué su espacio decidió no participar de la presentación judicial que busca declarar inconstitucional una eventual candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo. En "Conexión Play", sostuvo que la discusión política debe centrarse en las propuestas para la provincia y no en impedir que un candidato compita en las elecciones.