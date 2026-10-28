Courel, contra Jaldo: afirmó que la Corte nacional considera “intolerable” estar 16 años en el poder
Resumen para apurados
- El legislador Manuel Courel cuestionó este miércoles en Tucumán la reelección indefinida de Jaldo, al demandar que violenta la alternancia y los principios republicanos.
- La demanda opositora contra el artículo 90 provincial se fundamenta en fallos de la Corte Suprema nacional, como el caso Uñac, que vetaron la permanencia excesiva en el poder.
- La presentación busca una resolución judicial temprana antes de los comicios para fijar límites a la sucesión ejecutiva y transformar el sistema político de la provincia.
El legislador de Cambia Tucumán, Manuel Courel, cuestionó este miércoles las dichos de Osvaldo Jaldo y sostuvo que la Constitución de la provincia permite una sucesión indefinida entre los cargos de gobernador y vicegobernador. Según afirmó a LA GACETA, ese mecanismo contradice los principios republicanos de alternancia que establece la Constitución Nacional.
“Esto no es un planteo contra Jaldo. Nosotros casi que ni lo nombramos en la demanda. Es un planteo contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán”, afirmó al contar los alcances de la presentación impulsada por sectores de la oposición.
Courel defendió su postura con el antecedente del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la candidatura del ex gobernador de San, Sergio Uñac. Según señaló, el voto del juez Carlos Rosenkrantz estableció que permanecer durante 16 años en los máximos cargos electivos resulta incompatible con los principios republicanos.
“Eso lo dijo la Corte de la Nación, que es en lo que nosotros nos estamos basando para fundamentar nuestra demanda”, remarcó.
El legislador también mencionó los antecedentes judiciales de Santiago del Estero y Formosa. Si bien reconoció que los casos tienen diferencias, consideró que los criterios del máximo tribunal sobre la alternancia en el poder respaldan el cuestionamiento al régimen tucumano.
En ese sentido, sostuvo que la Constitución provincial no puede estar por encima de los principios republicanos de la Carta Magna nacional. “El gobernador tiene que entender que por encima de él está la Constitución, los principios republicanos de la Constitución Nacional, y él no puede estar por encima de la República”, expresó.
Por qué la oposición avanzó ahora
Courel justificó el momento elegido para la presentación al advertir que, si la Justicia espera hasta la oficialización de las candidaturas, podría no tener tiempo suficiente para resolver la cuestión antes de las próximas elecciones.
“Si nosotros esperamos a marzo o abril, cuando se oficialicen las candidaturas, va a ser demasiado tarde. Después nos va a pasar lo mismo que en Formosa”, sostuvo.
También contó que invitó al presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, a sumarse a la iniciativa, pero que el dirigente no estuvo de acuerdo con avanzar en ese momento.
Las críticas al sistema electoral tucumano
Durante la entrevista, el legislador extendió sus cuestionamientos al sistema electoral provincial. Criticó el régimen de acoples y la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo, a los que responsabilizó por las dificultades para garantizar una competencia equilibrada y mayores controles institucionales.
Además, señaló que el voto electrónico previsto en la Constitución provincial no se aplica y cuestionó las contradicciones entre las disposiciones vigentes y su cumplimiento efectivo.
Por último, responsabilizó a Jaldo y a sus antecesores, Juan Manzur y José Alperovich, por la continuidad del mismo esquema de poder durante las últimas décadas. “Nosotros queremos cambiar Tucumán realmente”.