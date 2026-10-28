Política

Osvaldo Jaldo despidió a Guillermo Gassenbauer: "Su partida nos conmueve y nos une en el dolor"

El gobernador expresó sus condolencias a la familia del ex legislador, quien fue encontrado sin vida este miércoles en su casa.

EN REDES SOCIALES. Osvaldo Jaldo despidió a Guillermo Gassenbauer: Su partida nos conmueve y nos une en el dolor.
EN REDES SOCIALES. Osvaldo Jaldo despidió a Guillermo Gassenbauer: "Su partida nos conmueve y nos une en el dolor".
Por Redacción Política Hace 8 Min

La muerte de Guillermo Gassenbauer, ex legislador oficialista de 44 años, generó conmoción este miércoles en la política tucumana. El dirigente peronista fue encontrado sin vida en su casa y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

El gobernador Osvaldo Jaldo expresó su pesar a través de las redes sociales y despidió al ex parlamentario, con quien compartió el espacio político del peronismo provincial.

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“Con profundo pesar despedimos a Guille Gassenbauer, compañero del peronismo tucumano que formó parte de la vida política e institucional de nuestra provincia”, escribió.

“Su partida nos conmueve y nos une en el dolor. En este momento tan difícil, quiero hacer llegar un abrazo sincero a sus padres, Jorge y Vicky, y a toda su familia, amigos y a quienes compartieron con él su camino en la militancia y el servicio público”, agregó.

Qué se sabe de la investigación

Las causas de la muerte de Gassenbauer son materia de investigación. La principal hipótesis es que se habría quitado la vida, aunque todavía deben establecerse las circunstancias del hecho y descartarse la participación de terceros.

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El fiscal Pedro Gallo está al frente de la causa y ordenó que efectivos policiales y personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF) trabajen en el lugar. El procedimiento incluye el análisis de la escena y entrevistas a vecinos, para determinar si observaron o escucharon algo extraño. También se recaban testimonios de sus familiares.

Su trayectoria en la política tucumana

Abogado e hijo de Jorge Gassenbauer, ex ministro durante la gestión de José Alperovich, Guillermo Gassenbauer construyó buena parte de su trayectoria dentro del peronismo tucumano.

Comenzó su carrera política ligado al alperovichismo. Antes de ingresar a la Legislatura, formó parte del personal de Gabinete de la Secretaría General de la Gobernación, con rango de subsecretario, y se desempeñó como secretario privado del ex mandatario.

En octubre de 2011 dejó la Casa de Gobierno para asumir como legislador provincial, tras ser electo por la sección Capital. Ocupó una banca durante dos períodos consecutivos, entre 2011 y 2019.

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Durante su paso por la Cámara participó en distintos espacios institucionales y fue secretario de la comisión especial que trabajó en la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán. En 2015 llegó a la vicepresidencia primera de la Legislatura, uno de los cargos de mayor relevancia dentro de la estructura parlamentaria.

Su último cargo público fue el de director de Relaciones Institucionales. Había retomado sus actividades políticas con la intención de participar en los próximos comicios provinciales.

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