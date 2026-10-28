Chahla defendió la reelección de Jaldo y apuntó contra la oposición: “Le tienen miedo al adversario”

La obra tiene un plazo previsto de siete meses, equivalentes a 28 semanas, y un presupuesto de $1.500 millones. Los trabajos incluyen la renovación de los juegos infantiles, mejoras en la pista de skate, la puesta en valor de los monumentos a Justo José de Urquiza y Jorge Luis Borges, y la recuperación del lago, la gruta, la cascada y la fuente. También se incorporará un sector destinado a animales de compañía.