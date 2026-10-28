Política

Chahla defendió la reelección de Jaldo y apuntó contra la oposición: “Le tienen miedo al adversario”

La intendenta capitalina respaldó la nueva candidatura del gobernador. También se refirió a la remodelación de la plaza Urquiza y a la situación económica de los municipios. Qué dijo sobre Nación.

Por Redacción Política Hace 10 Min

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, defendió la posibilidad de que Osvaldo Jaldo busque la reelección en 2027 y reclamó al Gobierno nacional que destine recursos a la ejecución de obras públicas. Lo hizo durante una recorrida por los trabajos de remodelación de la plaza Urquiza, donde también abordó otros temas de gestión.

“Yo no veo dónde está la incertidumbre”, sostuvo al ser consultada sobre los cuestionamientos a una nueva candidatura del gobernador. Consideró que Jaldo tiene derecho a buscar otro mandato y cuestionó las presentaciones judiciales contra esa posibilidad, al entender que contribuyen a judicializar la política. “Creo que los opositores tienen miedo al adversario. Faltan votos en la oposición”, afirmó.

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Chahla, además, destacó la gestión del mandatario provincial y consideró que las políticas públicas impulsadas durante su gobierno fortalecieron su imagen. “Eso hace que tenga una muy buena imagen y esa buena imagen se va a trasladar en votos”.

Además, definió a Jaldo como el candidato natural del peronismo tucumano y ratificó su respaldo a la continuidad del actual gobernador. “Queremos decirles a todos que se queden tranquilos, que el gobernador Jaldo va a ser reelecto. No estoy segura, segurísima”, enfatizó.

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Consultada sobre la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita un fallo adverso para la Provincia, descartó que ese escenario forme parte de las previsiones del oficialismo. “Estamos convencidos de que es nuestro candidato y va a ser el futuro gobernador por cuatro años más de los tucumanos”, aseguró.

El reclamo por las obras públicas nacionales

Chahla cuestionó la falta de ejecución de proyectos de infraestructura financiados con recursos nacionales y advirtió que las dificultades económicas afectan a municipios de todo el país.

“Los fondos para obras públicas, obras hídricas, más del 80%, el 82%, están puestos en títulos públicos. No se ha ejecutado prácticamente nada”, afirmó, al referirse a información sobre las partidas destinadas a infraestructura.

Según señaló, de un conjunto de 25 obras mencionadas en ese relevamiento, solo nueve estarían en ejecución. También advirtió sobre proyectos que no avanzan en Tucumán y cuestionó que los recursos permanezcan colocados en instrumentos financieros en lugar de destinarse a los trabajos previstos.

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“Ya se está previendo que va a pasar algo con esto de El Niño. ¿Cómo no vamos a hacer las obras y cómo no vamos a poner la plata en obras?”, planteó, en referencia a la necesidad de anticiparse a posibles contingencias climáticas.

Por eso, pidió a la administración nacional que revise su política de inversión y garantice respuestas a los gobiernos locales. “El Gobierno nacional tiene que rever esa situación y poder dar una respuesta a todos los municipios con esas obras que necesitamos”, insistió.

Chahla supervisó la remodelación de la plaza Urquiza. Chahla supervisó la remodelación de la plaza Urquiza. FOTO ANALÍA JARAMILLO

Los avances en la plaza Urquiza

Durante la recorrida, la intendenta también supervisó la remodelación de la plaza Urquiza, un proyecto que contempla la renovación de senderos, mejoras en la accesibilidad y la recuperación de espacios históricos y recreativos.

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La obra tiene un plazo previsto de siete meses, equivalentes a 28 semanas, y un presupuesto de $1.500 millones. Los trabajos incluyen la renovación de los juegos infantiles, mejoras en la pista de skate, la puesta en valor de los monumentos a Justo José de Urquiza y Jorge Luis Borges, y la recuperación del lago, la gruta, la cascada y la fuente. También se incorporará un sector destinado a animales de compañía.

Sobre la posibilidad de que los trabajos concluyan en noviembre, Chahla se mostró cautelosa. “Yo no creo hasta que no veo. Me dijeron que es la fecha, así que vamos a esperar que así sea”, manifestó.

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