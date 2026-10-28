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Confirmaron que una joven argentina murió en el choque de trenes en España

Ana Conte era oriunda de San Juan y viajaba junto a su hermano en una formación de alta velocidad que protagonizó el accidente en Toledo.

Choque de trenes en España: investigan un error humano tras la muerte de al menos 30 personas.
Choque de trenes en España: investigan un error humano tras la muerte de al menos 30 personas. La Nación
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La argentina Ana Conte Grand murió este miércoles en Toledo, España, tras un choque de trenes de alta velocidad que causó al menos 30 víctimas fatales.
  • La joven viajaba junto a su hermano, quien resultó internado tras el impacto. El hecho suma la desesperada búsqueda de Agustín Randazzo, otro pasajero argentino desaparecido.
  • La investigación judicial apunta a un posible error humano en la colisión, mientras las autoridades cotejan muestras de ADN para identificar a las víctimas en los hospitales.
Resumen generado con IA

En las últimas horas se confirmó la muerte de Ana Martina Conte Grand, una joven argentina oriunda de San Juan, en el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, España. La mujer viajaba junto a su hermano, quien fue trasladado al Hospital de Toledo tras el choque.

Según informaron fuentes vinculadas con la investigación al diario Clarín, Conte Grand residía en Andalucía y viajaba en el coche 7 de una formación de alta velocidad cuando ocurrió el siniestro.

El accidente también mantiene en vilo a la familia de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que viajaba en uno de los trenes involucrados y permanece desaparecido. Su pareja difundió un comunicado en redes sociales para pedir información que permita dar con su paradero.

Quién es el argentino desaparecido en España

Randazzo viajaba desde Madrid hacia Toledo por motivos laborales y se encontraba en el coche 8 de uno de los convoyes siniestrados. Su familia denunció la desaparición ante la Policía y pidió colaboración para localizarlo entre las personas heridas y desaparecidas tras el accidente.

El hombre reside en España desde hace más de dos décadas y realizaba habitualmente ese trayecto por trabajo. Desde el choque, sus familiares no lograron comunicarse con él y desconocen dónde se encuentra.

Su primo hermano, Rafael García Junicol, contó a Infobae cómo se enteraron de que podía estar involucrado en el accidente. “Me enteré por el hermano (de Agustín) de que él había tomado ese tren”, explicó. Y agregó: “Desde entonces no sabemos nada de él”.

El operativo para encontrar a Agustín Randazzo

Ante la falta de respuestas a las llamadas, el hermano de Agustín se presentó en dependencias policiales de Madrid para formalizar la denuncia por desaparición. También se sometió a la toma de muestras de ADN, un procedimiento que puede contribuir a las tareas de identificación.

Después de completar los trámites, tenía previsto trasladarse a Toledo para recorrer los hospitales de la zona y consultar si su hermano se encontraba entre los heridos que fueron ingresados tras el choque.

Mientras continúa la búsqueda, la familia difundió una descripción física para facilitar su identificación. Randazzo tiene barba entrecana, numerosos tatuajes visibles y suele llevar gorra.

La búsqueda se suma a las tareas de asistencia e identificación desplegadas tras el accidente ferroviario, que dejó como víctima fatal a la joven sanjuanina y mantiene a sus allegados a la espera de novedades sobre el paradero del argentino desaparecido.

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