Alfombra rosa de los Premios Ídolo 2026: los looks más impactantes y las tendencias que marcaron la noche

En el tramo principal, Sofía Gonet apostó por una creación de Gonzalo Andrade (Gone) en colaboración directa con la influencer: un corset nude con ballenas estructuradas y terminación en punta sobre el abdomen, combinado con una minifalda al cuerpo y un sobrevestido de tul translúcido con drapeados desmontable. El conjunto se acompañó con joyas de Jean Pierre —un collar de perlas blancas con cierre de platino y brillantes— bajo el estilismo de Caro Maxwell.