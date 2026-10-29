Alfombra rosa de los Premios Ídolo 2026: los looks más impactantes y las tendencias que marcaron la noche
La tercera edición de la gala reunió a los principales creadores de contenido en la Usina del Arte, donde la alta costura nacional desplegó una paleta de tonos pasteles, joyas de perlas y diseños artesanales que marcan la pauta de la temporada.
La Usina del Arte fue escenario este miércoles 28 de octubre de la tercera edición de los Premios Ídolo Argentina 2026, la gala que convoca a las principales figuras del universo digital, el streaming y las redes sociales.
Bajo el código conceptual “Romantic Garden”, la tradicional recepción se transformó en una “Romantic Carpet” decorada con flores naturales, vegetación y una paleta centrada en tonos pastel.
Más allá de las entregas de estatuillas, el paso de las celebridades consolidó un catálogo de tendencias donde la corsetería de estructura marcada, los géneros translúcidos y los detalles artesanales definieron la propuesta de vestuario de la noche.
La conducción central de la ceremonia estuvo a cargo de Sofía "La reini" Gonet y Grego Rossello, mientras que la transmisión previa fue liderada por Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi.
En el tramo principal, Sofía Gonet apostó por una creación de Gonzalo Andrade (Gone) en colaboración directa con la influencer: un corset nude con ballenas estructuradas y terminación en punta sobre el abdomen, combinado con una minifalda al cuerpo y un sobrevestido de tul translúcido con drapeados desmontable. El conjunto se acompañó con joyas de Jean Pierre —un collar de perlas blancas con cierre de platino y brillantes— bajo el estilismo de Caro Maxwell.
Por su parte, Rossello aportó un matiz romántico a la sastrería masculina con un traje negro complementado por una camisa blanca de volados en cuello y puños.
Corsetería, bordados artesanales y alta costura: los looks dominaron la alfombra rosa de los Premios Ídolo
El trabajo artesanal de los diseñadores argentinos ocupó un lugar protagónico durante la noche. Marta Fort lució un diseño de Pucheta Paz de silueta anatómica, confeccionado sobre una malla bordada a mano con más de 2.500 cristales en color plata, piedras y canutillos. El modelo presentó mangas largas con puños amplios, una marcada profundidad en la espalda y fue acompañado por aros y anillos de oro blanco y brillantes.
Dentro de la misma firma, Julieta Poggio transitó la alfombra rosa con un diseño estilo sirena en tonos champagne y rosé con el estilismo de Lucas Mata. La prenda, elaborada en tul bordado con transparencias, lució un escote en V profundo, bordados florales en degradé con cristales colgantes y un acabado de plumas en los puños y en la cola del vestido.
En tanto, Flor Vigna vistió una propuesta de dos piezas de Verónica de la Canal en tonos nude, compuesta por una falda de tul de seda con transparencias, un corpiño de encaje y un corset de seda natural bordado a mano con cristales, que complementó con guantes blancos y un collar de perlas con dije de cruz.
La estética romántica también sumó interpretaciones en clave "off white" y sastrería. Lola Latorre llevó una creación de Valentina Schuchner integrada por un corset de cordones cruzados y una falda de encaje floral con transparencias.
Cami Mayan apostó por la inspiración lencera mediante un vestido de Verónica de la Canal en encaje chantilly corte imperio y calzado nude de Paruolo.
Mientras que Zaira Nara rompió el monobloc de vestidos mediante un traje de sastrería cruzado en color blanco, combinado con una prenda translúcida de cuello alto debajo.
La velada registró además reconocimientos en el ámbito digital, como el galardón a Cande Copello en la categoría Beauty y a Valen Rizzuti como Ídolo Notero, reafirmando una jornada donde la moda funcionó como eje narrativo central.