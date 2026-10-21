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Moda primavera-verano 2026/2027: los colores y las prendas que serán tendencia esta temporada

Entre el contraste de tonos terrenales y colores efervescentes, la nueva temporada llega para refrescar el guardarropa con géneros livianos, transparencias aptas para todo género y calzado urbano de alto impacto.

Las tendencias en la moda primavera-verano 2026/2027
Las tendencias en la moda primavera-verano 2026/2027
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La industria de la moda presentó en Argentina las tendencias primavera-verano 2026/2027 para renovar el guardarropa ante la llegada del calor con prendas livianas y optimistas.
  • Tras semanas grises y frías, la temporada introduce siluetas relajadas, lino, calzado retro y transparencias unisex, combinando tonos terrosos con colores vibrantes.
  • Estas propuestas marcarán el estilo urbano diario, consolidando la moda sin género, la comodidad del calce holgado y la versatilidad de superposiciones en las calles.
Resumen generado con IA

Tras semanas de precipitaciones y días grises, la salida del sol y la llegada del calor marcan la pauta para un cambio de guardarropa. A pesar de la inestabilidad meteorológica en Argentina, la temporada Primavera-Verano 2026/2027 responde a una nueva energía con colecciones livianas y optimistas. La moda abandona la neutralidad invernal para dar lugar a una paleta efervescente donde los tonos tierra se mezclan con pigmentos vibrantes y prendas versátiles de uso cotidiano.


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La paleta cromática de la temporada

La propuesta de color para esta temporada se articula sobre un fascinante juego de dualidades. Por un lado, la familia de tonos orgánicos busca aportar serenidad a través del Elementary Brown, un tono de marrón neutro, sólido y versátil consagrado como el nuevo negro del verano y el Clay, un tono cálido y terroso entre el rojo suave y el marrón terracota, acompañados por la sobriedad del Meadowland Green, un tono verde medio, nutritivo, equilibrado y sereno, y la vitalidad del Biotic Green. Estas tonalidades terrenales destacan en géneros livianos como bermudas de lino, gabardinas finas y chalecos sastreros.

Los colores en tendencia esta primavera-verano Los colores en tendencia esta primavera-verano

En la vereda opuesta, una corriente efervescente y lúdica enciende la ciudad con colores vibrantes pensados para renovar el estado de ánimo. El rojo intenso recupera un protagonismo absoluto en vestidos de lino y conjuntos sastreros, mientras que el verde menta se ubica como el nuevo pastel neutro. La paleta se completa con la energía del Energy Orange, la frescura veraniega del turquesa, la audacia del verde lima, la luminosidad del Yellow Foam, el toque lúdico del Pop Pink y la impronta futurista del Luminous Blue, todo equilibrado por la pulcritud del White Glue.

Sastrería relajada, géneros livianos y el furor ineludible de las transparencias

En materia de siluetas, la comodidad y el movimiento se posicionan como ejes centrales del estilismo. Entre las prendas estelarizadas del momento sobresalen los vestidos de lino, los conjuntos sastreros de calce relajado, los pantalones wide leg, las faldas cruzadas irregulares y las remeras tejidas de hilo combinadas con shorts livianos.

Prendas en tendencia para esta primavera-verano Prendas en tendencia para esta primavera-verano

Sin embargo, el hit indiscutido que atraviesa las colecciones son las transparencias unisex. Confeccionadas en organza, gasa y tul, estas piezas traslúcidas rompen barreras formales para integrarse a los outfits de todos los días, tanto de día como de noche. La clave reside en el juego de capas: desde blusas sobre tops deportivos o combinadas con pantalones sastreros hasta superposiciones con camisetas básicas. A esta estética fluida se suman guiños de la moda asiática, como camisas con cuello mao y alamares, y la presencia visible de piezas lenceras como corsés, bodysuits y camisolas.

Calzado icónico y accesorios con carácter: el toque final para el placard

Los complementos urbanos asumen un rol estratégico a la hora de transformar un conjunto básico en un estilismo con personalidad. En el rubro del calzado, las zapatillas consolidan su reinado de la mano de modelos retro e icónicos como las Adidas Samba en tono azul, las Adistar y las Tokio rosa, mientras que los mocasines de gamuza emergen como la opción preferida para las jornadas de entretiempo.

El calzado en tendencia esta primavera-verano El calzado en tendencia esta primavera-verano

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Para completar el look, los detalles en los accesorios marcan la diferencia: bolsos y sobres de cuero coexisten con riñoneras estampadas para salidas relajadas. Asimismo, las gorras estilo cap celestes, los pañuelos plisados anudados a la cintura o a la muñeca y la bijou artesanal, encabezada por aros de arcilla polimérica y mix de collares superpuestos, terminan de definir la propuesta definitiva de la temporada.

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