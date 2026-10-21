Moda primavera-verano 2026/2027: los colores y las prendas que serán tendencia esta temporada

Sin embargo, el hit indiscutido que atraviesa las colecciones son las transparencias unisex. Confeccionadas en organza, gasa y tul, estas piezas traslúcidas rompen barreras formales para integrarse a los outfits de todos los días, tanto de día como de noche. La clave reside en el juego de capas: desde blusas sobre tops deportivos o combinadas con pantalones sastreros hasta superposiciones con camisetas básicas. A esta estética fluida se suman guiños de la moda asiática, como camisas con cuello mao y alamares, y la presencia visible de piezas lenceras como corsés, bodysuits y camisolas.