“Me da miedo contar esto en voz alta”: Sofía Gonet habló del hombre que la acosa hace 10 años

Por la noche, después de la amenaza en vivo a Pettinato, Gonet habló de la situación. “Como vi que nunca se había acercado a mí, nunca me lo crucé, nunca se apersonó, dije: ‘Ya está, va a quedar en la virtualidad’”, reveló la Reini. “Desde antes de hacerme muy conocida, subía todo el tiempo cosas de mí; se hacía tatuajes con mi cara, con mis ojos, con mi nombre, me hacía rituales con velas”, contó también.