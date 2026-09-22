“Me da miedo contar esto en voz alta”: Sofía Gonet habló del hombre que la acosa hace 10 años

Resumen para apurados
- Sofía Gonet reveló este lunes que sufre el acoso de un hombre desde hace diez años, luego de que este amenazara a su expareja Homero Pettinato en el canal de streaming Olga.
- El hostigador enviaba mensajes continuos y tatuajes de la influencer; la tensión escaló cuando el individuo amenazó en persona a Pettinato y siguió los recorridos de Gonet.
- La influencer manifestó temor ante el paso del acoso virtual al plano físico y la exposición del caso, alertando sobre los riesgos para su seguridad y la de su entorno.
Este lunes, el nombre y el rostro de “Hernán Bloquero” se viralizaron en las redes sociales, luego de que el hombre amenazara personalmente a Homero Pettinato, expareja de Sofía Gonet. En el streaming “Popstars Reacts”, la influencer contó la historia de acoso a la que se ve sometida hace una década y habló del comportamiento del hombre que se obsesionó con ella.
El lunes, en la esquina de Humboldt y Cabrera, un hombre se paró frente a la ventana del estudio de Olga y amenazó con un gesto a Homero Pettinato. Según contó Sofi “La Reini” Gonet, no es la primera vez que sus parejas reciben mensajes de su problemático seguidor. Además, la primera vez que ella hizo mención de esta problemática, las amenazas también empezaron a dirigirse en su contra.
Quién es el hombre que acosa a Sofía Gonet
Desde hace años empezó un hostigamiento constante en contra de Gonet y de su círculo más cercano. Aunque en principio sus amigos y parejas lo habían tomado con humor y como un personaje más que llega a desarrollar una obsesión con un personaje de la farándula, el contacto se volvió más tenso este lunes.
Por la noche, después de la amenaza en vivo a Pettinato, Gonet habló de la situación. “Como vi que nunca se había acercado a mí, nunca me lo crucé, nunca se apersonó, dije: ‘Ya está, va a quedar en la virtualidad’”, reveló la Reini. “Desde antes de hacerme muy conocida, subía todo el tiempo cosas de mí; se hacía tatuajes con mi cara, con mis ojos, con mi nombre, me hacía rituales con velas”, contó también.
Además, relató que desde hace diez años lidia con notificaciones constantes que llegan desde las múltiples cuentas que se crea él para enviarle fotos y mensajes. “Yo recibo cada media hora una notificación de él de nuevas cuentas”, relató. Aunque la relación con Pettinato terminó en julio de 2025, los ataques nunca cesaron. “Siempre lo amenazaba a Homero con que le iba a volar la cabeza en la esquina de Olga”, detalló.
El miedo de Sofía Gonet tras la amenaza a Homero Pettinato
Cuando tenía menos alcance en las redes y en la televisión, Gonet había contado lo que sufría con la presencia de “Hernán Bloquero”. “La única vez que empecé a contar un poquito, me empezó a amenazar a mí”, reveló. “A mí me da miedo contar esto en voz alta, porque siento que lo va a afectar esta situación de la exposición total”, aseguró la influencer.
Además, expuso que durante todo el lunes empezó a recibir notificaciones en las que el acosador publicaba en qué lugares estaba. “Me iba mostrando todo el recorrido que iba haciendo y pasó por todos los lugares a los que yo voy. Hoy estuve encerrada grabando, pero me lo podría haber cruzado en cualquiera de los lugares a los que voy”, dijo.