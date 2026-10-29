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¿Cuándo se juega la final de la Copa Argentina 2026 y qué falta definir?

La Copa Argentina 2026 entra en su etapa decisiva con Platense como primer finalista. Boca y Banfield se enfrentarán por el último lugar en la definición, mientras crece la expectativa por conocer los detalles del partido que consagrará al campeón.

Platense espera rival: cuándo se juega la final de la Copa Argentina
Platense espera rival: cuándo se juega la final de la Copa Argentina La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Platense clasificó a la final de la Copa Argentina tras vencer a Atlético Tucumán por penales y disputará el título el 2 de diciembre en una sede que definirá la AFA.
  • El Calamar igualó 1-1 y ganó 5-4 por penales para alcanzar una final histórica. El segundo clasificado saldrá del duelo entre Boca y Banfield en Mendoza el 14 de noviembre.
  • El desenlace consagrará a un nuevo campeón del torneo federal. La AFA aún debe definir el horario y la sede de un duelo donde Platense buscará sumar otra estrella histórica.
Resumen generado con IA

La Copa Argentina 2026 entra en su etapa decisiva y ya tiene a su primer finalista. Platense consiguió una clasificación histórica al vencer a Atlético Tucumán en la definición por penales, luego de empatar 1-1 durante los 90 minutos. Ahora, el equipo de Vicente López espera por Boca o Banfield, que se enfrentarán para definir al segundo finalista del certamen.

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La próxima semifinal se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En tanto, la gran final está prevista para el miércoles 2 de diciembre, aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía debe confirmar el horario y la sede del encuentro decisivo.

Platense hizo historia y se clasificó a la final de la Copa Argentina

Platense logró un resultado histórico al meterse por primera vez en la final de la Copa Argentina. El Calamar igualó 1-1 frente a Atlético Tucumán y se impuso por 5-4 en la tanda de penales, en una definición que mantuvo la tensión hasta el último momento.

El equipo de Vicente López construyó su camino hacia la final con una campaña exigente. En su debut, venció 1-0 a Argentino de Monte Maíz. Después, eliminó a San Martín de San Juan por penales, tras empatar sin goles en los 16avos de final, y superó a Instituto desde los doce pasos luego de igualar 1-1 en los octavos.

En los cuartos de final, el Marrón consiguió una victoria por 1-0 frente a Estudiantes y, finalmente, selló su clasificación ante el conjunto tucumano.

La nueva final representa otro capítulo importante para el club, que en los últimos años también fue subcampeón de la Copa de la Liga 2023 y del Trofeo de Campeones 2025. Además, conquistó el Torneo Apertura 2025, el primer título de su historia en esa competencia. Ahora, Platense buscará sumar una nueva estrella y consagrarse campeón de la Copa Argentina por primera vez.

Boca y Banfield se enfrentan por el segundo lugar en la final

La otra semifinal de la Copa Argentina 2026 tendrá como protagonistas a Boca y Banfield. Ambos equipos se medirán el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con el objetivo de conseguir el último boleto para la definición del torneo.

El Xeneize alcanzó esta instancia después de superar cuatro cruces. En los 32avos de final derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y luego venció por el mismo resultado a Sarmiento en los 16avos.

En los octavos de final empató 0-0 con Vélez y se impuso 4-3 en la tanda de penales. Su clasificación a las semifinales llegó tras un triunfo por 3-2 frente a Racing en los cuartos, en uno de los partidos más destacados de su recorrido.

Banfield, por su parte, avanzó a fuerza de definiciones ajustadas. En los 32avos de final goleó 3-0 a Real Pilar y, en la siguiente ronda, eliminó a San Martín de Tucumán por penales tras igualar 1-1.

En los octavos, el Taladro empató 2-2 con Ferrocarril Midland y ganó 4-2 desde los doce pasos. Luego, consiguió el pase a las semifinales al vencer a Deportivo Riestra por 7-6 en los penales, después de otro empate 1-1.

El cruce entre Boca y Banfield determinará quién tendrá la posibilidad de disputar el título frente a Platense.

Cuándo se juega la final de la Copa Argentina 2026

La final de la Copa Argentina está programada para el miércoles 2 de diciembre. Ese día se conocerá al nuevo campeón del torneo federal, en un encuentro que marcará el cierre de la competencia.

Por el momento, la AFA no confirmó el horario ni el estadio en el que se jugará el partido decisivo. La definición de la sede y los detalles organizativos permanecen pendientes.

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