¿Cuándo se juega la final de la Copa Argentina 2026 y qué falta definir?

La nueva final representa otro capítulo importante para el club, que en los últimos años también fue subcampeón de la Copa de la Liga 2023 y del Trofeo de Campeones 2025. Además, conquistó el Torneo Apertura 2025, el primer título de su historia en esa competencia. Ahora, Platense buscará sumar una nueva estrella y consagrarse campeón de la Copa Argentina por primera vez.