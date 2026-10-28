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Atlético Tucumán vs. Platense: ¿hay alargue, penales y VAR en la semifinal de Copa Argentina?

El “Decano” y el “Calamar” buscarán un lugar en la final del certamen. El reglamento establece cómo se definirá la clasificación si el partido termina empatado.

HÉROE EN LOS PENALES. Luis Ingolotti festeja una de sus tres atajadas ante Independiente Rivadavia, en la definición por penales de los cuartos de final de la Copa Argentina.
HÉROE EN LOS PENALES. Luis Ingolotti festeja una de sus tres atajadas ante Independiente Rivadavia, en la definición por penales de los cuartos de final de la Copa Argentina.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán y Platense juegan hoy a las 21.15 en Salta la semifinal de la Copa Argentina para definir al primer finalista del certamen.
  • El cruce es a partido único; si empatan en los 90 minutos reglamentarios, habrá penales directos sin alargue, y el encuentro contará con VAR.
  • El equipo que logre la victoria se clasificará a la gran final de la Copa Argentina, programada para disputarse el próximo 2 de diciembre.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán y Platense disputarán esta noche, desde las 21.15, una de las semifinales de la Copa Argentina en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El encuentro será a partido único y definirá al primer finalista de la edición 2026.

Con una instancia decisiva por delante, una de las preguntas que surge entre los hinchas es qué ocurrirá si los equipos terminan igualados después de los 90 minutos reglamentarios.

¿Hay tiempo suplementario?

No habrá alargue. Según el reglamento de la Copa Argentina, si Atlético y Platense empatan al término del tiempo reglamentario, la clasificación se resolverá directamente mediante una serie de tiros desde el punto penal.

Por lo tanto, ninguno de los equipos tendrá que disputar los tradicionales 30 minutos adicionales que se utilizan en otras competencias.

¿Habrá VAR?

Sí. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la semifinal contará con asistencia arbitral por video. Sebastián Zunino será el árbitro principal, Héctor Paletta estará a cargo del VAR y Juan Del Fueyo cumplirá la función de AVAR.

El ganador accederá a la final de la Copa Argentina, programada para el miércoles 2 de diciembre.

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