Una cuadra y media de ilusión: Atlético Tucumán ya vive la semifinal contra Platense

“Cuando pido permiso, directamente me preguntan cuándo juega Atlético, porque saben que es para eso. Uno también deja de lado tiempo con la familia. Mi hija viaja conmigo, pero mi hijo no puede ir por cuestiones de trabajo. Mi señora ya sabe, incluso me prepara todo para el viaje. Imaginate que fuimos a canchas como la de Perico y tantas otras. ¿Cómo no vamos a ir ahora a ver una semifinal de Copa Argentina?”, contó Juan Medina, de 63 años, con los ojos cargados de emoción. “Muchos decían que jugar la Copa Sudamericana o la Libertadores era un sueño que no todos iban a poder cumplir. Y ahora, de alguna manera, ya se nos está haciendo costumbre. Los hinchas de Atlético nos estamos acostumbrando a jugar cosas grandes”, agregó.