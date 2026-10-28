Luis Ingolotti, antes de Atlético Tucumán-Platense: “Estamos con muchas ganas de empezar a escribir la historia”

Atlético está a un paso de disputar la segunda final de Copa Argentina de su historia. Esta noche, frente a Platense en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el “Decano” buscará dar otro golpe en un torneo que se convirtió en su principal ilusión de la temporada. Luis Ingolotti, uno de los protagonistas de la clasificación a semifinales, reflejó el entusiasmo que atraviesa al plantel. “Estamos con muchas ganas de empezar a escribir la historia”, aseguró el arquero en una entrevista con Olé.