Luis Ingolotti, antes de Atlético Tucumán-Platense: “Estamos con muchas ganas de empezar a escribir la historia”
El arquero del “Decano” destacó la ilusión del plantel por alcanzar la final de la Copa Argentina. También valoró el trabajo de Julio César Falcioni y anticipó la importancia del apoyo de los hinchas en Salta.
Resumen para apurados
- Luis Ingolotti y Atlético Tucumán enfrentan esta noche a Platense en Salta para definir el pase a la final de la Copa Argentina y buscar un hito histórico para el club.
- El Decano llega con impulso tras vencer a Tigre y luego de que el arquero atajara tres penales en cuartos, consolidando una mayor solidez bajo la conducción de Julio César Falcioni.
- De avanzar, el equipo tucumano jugará la segunda final de su historia contra el vencedor de Boca o Banfield, con la chance de sumar su primer título en el certamen federal.
Atlético está a un paso de disputar la segunda final de Copa Argentina de su historia. Esta noche, frente a Platense en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el “Decano” buscará dar otro golpe en un torneo que se convirtió en su principal ilusión de la temporada. Luis Ingolotti, uno de los protagonistas de la clasificación a semifinales, reflejó el entusiasmo que atraviesa al plantel. “Estamos con muchas ganas de empezar a escribir la historia”, aseguró el arquero en una entrevista con Olé.
El futbolista destacó que el equipo llega fortalecido después de vencer 1-0 a Tigre por el Torneo Clausura, un resultado que permitió recuperar confianza tras varios encuentros en los que los puntos se escaparon por pequeños detalles. Además, reconoció la trascendencia del compromiso ante el “Calamar”. “Siento que es algo que nos puede cambiar la vida a nosotros y al club también”, expresó.
El camino de Atlético hasta esta instancia estuvo marcado por enfrentamientos exigentes. Ingolotti consideró que el equipo mostró una versión más sólida en la Copa Argentina que en el campeonato local. “Nos han tocado rivales muy difíciles en esta Copa Argentina. Creo que hemos sido superiores en la mayoría, algo que en el Clausura nos costó un poco más”, analizó.
El recuerdo de los penales y la influencia de Falcioni
Una de las actuaciones más importantes del arquero llegó en los cuartos de final frente a Independiente Rivadavia. Después de que Atlético consiguiera empatar sobre el cierre, Ingolotti se convirtió en figura al detener tres penales durante la definición.
“De tanto insistir, del convencimiento, pudimos empatarlo sobre el final y llegamos con esa cuota de motivación a la tanda”, recordó. También reveló el mensaje que les transmitió a sus compañeros antes de los remates. “Lo único que les dije es que traten de patear confiados, que no duden. Después traté de centrarme en lo que tenía que hacer yo”, explicó.
El arquero también destacó la transformación del equipo desde la llegada de Julio César Falcioni. “La verdad es que la llegada de Julio nos ordenó mucho. Por ahí eso era lo que más nos costaba antes, el orden. Cuando llegó nos dio esa solidez que nos faltaba”, afirmó.
Sobre la sede de la semifinal, Ingolotti valoró la cercanía de Salta y la posibilidad de contar con un importante acompañamiento de los simpatizantes tucumanos. Consideró que disputar un encuentro decisivo tan cerca de la provincia representa una ventaja para el equipo y reconoció que los hinchas están especialmente emocionados.
Aunque el ganador enfrentará en la final a Boca o Banfield, el arquero evitó adelantarse. “Uno sabe las posibilidades que hay, pero primero hay que enfocarse en este partido. No hay otro partido si uno no pasa”, advirtió.
Ingolotti ya conoce lo que significa conquistar la Copa Argentina: fue campeón con Central Córdoba en 2024. Esa experiencia le permite transmitir tranquilidad a sus compañeros, aunque reconoce que la ilusión es enorme.
“A mí me encantaría coronar en este torneo, ese es el sueño de todo el plantel. La frutilla del postre sería la Copa Argentina”, concluyó.