La misma receta, otro resultado: las claves del triunfo de Atlético Tucumán contra Tigre

A Atlético suele no sobrarle nada. El plantel es justo, Julio César Falcioni no tiene demasiado margen para improvisar y sus jugadores deben pelear con uñas y dientes cada partido. En ese intercambio parejo de golpes, los encuentros suelen definirse por detalles, esos que al “Decano” le venían jugando en contra. Esta vez, sin embargo, la moneda volvió a caer del lado de los de 25 de Mayo y Chile. Fue victoria de Atlético en Victoria: el equipo superó un primer tiempo complicado, sumó tres puntos que lo mantienen en la pelea por los playoffs y llegará con el ánimo en alza a la semifinal de Copa Argentina del miércoles.