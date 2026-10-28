Los penales dijeron que no y el sueño de Atlético Tucumán terminó entre lágrimas

Poco después, el cielo salteño también comenzó a llorar. Una lluvia persistente cayó sobre el Martearena y aceleró el campo de juego, mientras Atlético regresaba del descanso con una postura muy diferente. En lugar de sostener la iniciativa, el “Decano” retrocedió, se refugió cerca de su área y permitió que Platense creciera. El equipo dirigido por Martín Palermo comenzó a manejar la pelota y a empujar a un rival que cada vez encontraba más dificultades para salir. Y cuando más sufría Atlético, Kevin Retamar apareció de cabeza tras un córner, entre las marcas de Leonel Di Plácido y Clever Ferreira, para establecer el empate.