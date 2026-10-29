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Alerta amarilla por lluvias y fuertes ráfagas de viento este jueves 29 de octubre: qué provincias serán afectadas

Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante posibles dificultades para circular o realizar actividades al aire libre.

Alerta amarilla este jueves: las zonas donde podrían registrarse fenómenos intensos
Alerta amarilla este jueves: las zonas donde podrían registrarse fenómenos intensos TN
Por Redacción Sociedad Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas amarillas por lluvias y vientos para este jueves en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut ante la llegada de fenómenos intensos.
  • Se prevén precipitaciones de hasta 30 mm con posible nieve en zonas altas, además de vientos del norte con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
  • Las autoridades recomiendan tomar precauciones al circular al aire libre y seguir avisos oficiales ante eventuales daños o alteraciones cotidianas.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este jueves 29 de octubre en distintas regiones de la Argentina. El pronóstico advierte sobre posibles fenómenos intensos, con precipitaciones abundantes, caída ocasional de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

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Las provincias alcanzadas por las advertencias son Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. El organismo recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones previstas podrían generar daños e interrupciones temporales de las actividades cotidianas.

Santa Cruz, bajo alerta amarilla por lluvias

El SMN también emitió una alerta amarilla por lluvias para sectores de Santa Cruz. En esta provincia se estiman precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros.

Además, en las zonas de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones mixtas, con lluvia y nieve. Por este motivo, las condiciones meteorológicas podrían variar según la región y la altura.

Alerta por vientos fuertes en Chubut y Santa Cruz

El pronóstico también contempla una alerta amarilla por vientos para el este de Chubut y Santa Cruz. En estos sectores se esperan vientos provenientes del norte, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante posibles dificultades para circular o realizar actividades al aire libre.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

La alerta amarilla es un nivel de advertencia que señala la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden ocasionar daños y alterar temporalmente las actividades cotidianas.

Ante este tipo de pronósticos, es importante seguir los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y mantenerse informado sobre los cambios en las condiciones del tiempo en cada localidad.

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