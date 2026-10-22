Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes, lluvias intensas y viento Zonda para este jueves 22 de octubre. Se esperan ráfagas de hasta 90 km/h, posible caída de granizo y precipitaciones abundantes en distintas provincias.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla para este jueves en más de medio país ante el avance de tormentas severas, granizo y viento Zonda con ráfagas peligrosas.
- El temporal dejará hasta 100 mm de agua y vientos de 90 km/h en el centro del país, mientras que el norte registrará Zonda con ráfagas intensas y ascenso de temperatura.
- Las autoridades piden no circular y asegurar objetos ante riesgos de anegamientos, cortes de luz y baja visibilidad generados por el temporal en las zonas más afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias intensas y viento Zonda para este jueves 22 de octubre. El pronóstico anticipa una jornada con abundante nubosidad y fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones en distintas regiones de la Argentina.
Las advertencias alcanzan a provincias del centro, norte y sur del país. En las zonas bajo alerta naranja se esperan tormentas fuertes, con precipitaciones abundantes en períodos cortos, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y posible caída de granizo. En el norte argentino, además, se prevén vientos Zonda con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora.
Alerta naranja por tormentas: cuáles son las provincias afectadas
El SMN estableció una alerta naranja por tormentas para el extremo noroeste de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Neuquén y Río Negro.
En estas zonas, los fenómenos podrían presentarse con abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, granizo de distintos tamaños y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
De acuerdo con el organismo, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.
Por otra parte, continúa vigente una alerta amarilla por tormentas para sectores de Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza y Río Negro, además de la zona cordillerana de Neuquén y el área central de la provincia de Buenos Aires.
Alerta amarilla por lluvias en Chubut y Río Negro
El organismo meteorológico también emitió una alerta amarilla por lluvias para el este de Chubut y sectores de Río Negro. En esas regiones se esperan precipitaciones de intensidad variable, con la posibilidad de tormentas ocasionales. Los valores de agua acumulada previstos se ubican entre los 10 y los 30 milímetros.
Estas condiciones requieren precaución, especialmente en áreas donde las lluvias puedan provocar acumulaciones de agua o dificultar la circulación.
Viento Zonda: qué provincias están bajo alerta
La advertencia amarilla por vientos fuertes y viento Zonda comprende a Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. Según el pronóstico del SMN, se esperan velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
El viento Zonda puede ocasionar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas. Por ese motivo, se recomienda extremar los cuidados, sobre todo durante los períodos de mayor intensidad del fenómeno.
Qué recomienda el SMN ante las alertas meteorológicas
Frente a las tormentas, las lluvias intensas y las ráfagas de viento, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar salir de casa mientras se desarrollen los fenómenos más intensos.
- No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si se está al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.