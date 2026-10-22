Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Alerta amarilla por lluvias en Chubut y Río Negro

El organismo meteorológico también emitió una alerta amarilla por lluvias para el este de Chubut y sectores de Río Negro. En esas regiones se esperan precipitaciones de intensidad variable, con la posibilidad de tormentas ocasionales. Los valores de agua acumulada previstos se ubican entre los 10 y los 30 milímetros.