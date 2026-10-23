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Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias intensas, granizo y viento Zonda para este viernes 23 de octubre. Neuquén y Río Negro podrían registrar precipitaciones de hasta 100 milímetros y ráfagas de 90 km/h.

El SMN lanzó una advertencia por lluvias intensas y viento Zonda para este viernes
El SMN lanzó una advertencia por lluvias intensas y viento Zonda para este viernes Vía País
Por Mercedes Mosca Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas, granizo y ráfagas para este viernes en varias provincias argentinas.
  • Neuquén y Río Negro prevén hasta 100 mm de agua y vientos de 90 km/h, mientras rige alerta amarilla en CABA y el norte por viento Zonda.
  • Las autoridades advierten sobre posibles anegamientos y baja visibilidad, recomendando seguir las actualizaciones oficiales del clima.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos para este viernes 23 de octubre en distintas provincias de la Argentina. El pronóstico anticipa una jornada nublada, con lluvias, posible actividad eléctrica y fenómenos que podrían generar complicaciones en varias regiones.

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Las advertencias de mayor intensidad alcanzan a Neuquén y Río Negro, donde se esperan precipitaciones abundantes, ráfagas fuertes y posible caída de granizo. En tanto, otras provincias permanecen bajo alerta por tormentas y vientos intensos, incluido el fenómeno Zonda en el norte y oeste del país.

Alerta naranja por tormentas en Neuquén y Río Negro

El SMN estableció una alerta naranja por tormentas para sectores de Neuquén y Río Negro. Según el organismo, los fenómenos podrían ser fuertes y estar acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que alcanzarían los 90 kilómetros por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

Estas condiciones pueden provocar anegamientos y otras complicaciones, especialmente en las zonas más afectadas por las lluvias intensas.

Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas

El organismo meteorológico también mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

En las áreas alcanzadas por esta advertencia se esperan chaparrones de intensidad variable, algunos localmente fuertes y, de manera puntual, severos.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 40 y 70 milímetros. La intensidad de las tormentas podría variar según la localidad, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales del pronóstico.

Alerta amarilla por viento Zonda en Salta y otras provincias

El SMN emitió, además, una alerta amarilla por vientos para sectores de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, asociada al fenómeno Zonda.

Este viento puede generar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones atmosféricas muy secas.

Ante estas condiciones, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones en las zonas afectadas.

Cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

El pronóstico del SMN anticipa una jornada con abundante nubosidad y lluvias en distintas regiones del país. La presencia de tormentas, ráfagas intensas y viento Zonda marcará las condiciones meteorológicas en las provincias bajo alerta.

La intensidad y el alcance de los fenómenos dependerán de cada zona. Por eso, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional para conocer la evolución de las advertencias durante el día.

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