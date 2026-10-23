Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Alerta naranja por tormentas en Neuquén y Río Negro

El SMN estableció una alerta naranja por tormentas para sectores de Neuquén y Río Negro. Según el organismo, los fenómenos podrían ser fuertes y estar acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que alcanzarían los 90 kilómetros por hora.