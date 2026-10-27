Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes
El Servicio Meteorológico Nacional desplazó las advertencias desde la Patagonia hacia la franja central del país. Se esperan abundantes precipitaciones, ráfagas intensas y posible caída de granizo.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes una alerta amarilla por tormentas severas, ráfagas y granizo en San Luis, Mendoza y Córdoba debido al avance de un frente de inestabilidad.
- El aviso sustituye las advertencias por nevadas en la Patagonia y prevé precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros en cortos periodos con actividad eléctrica.
- Ante posibles daños materiales e inundaciones repentinas, las autoridades difundieron pautas de precaución y recomendaron evitar salir o asegurar objetos sueltos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cambió notoriamente el foco de sus alertas, que ya no se concentran en la Patagonia y el sur cuyano, sino que se trasladaron hacia el centro-norte del país, donde los avisos por tormentas no cesan. La entidad climática advirtió que en esta ocasión no serán las nevadas abundantes, sino las precipitaciones las que afectarán la actividad cotidiana y podrán causar daños en tres provincias.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el organismo advirtió que tres jurisdicciones están bajo aviso amarillo por tormentas este martes. El mapa publicado por la entidad a las 05:48 revela que la franja central y cuyana del país se encuentra bajo advertencia, reemplazando las notificaciones del lunes que se concentraron en el sector austral de Mendoza, Chubut y Santa Cruz.
Las provincias afectadas por las tormentas
Una de las regiones afectadas es San Luis, principalmente en las zonas bajas de Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Ayacucho, Chacabuco, Junín, Libertador General de San Martín, Coronel Pringles y Pedernera, así como en las áreas serranas de estos mismos departamentos. Para todos estos sectores rige la alerta amarilla que se concentrará durante la mañana, es decir, entre las 6:00 y las 12:00 horas.
Hacia el sector occidental del país, en Mendoza, se repiten los reportes en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, donde las advertencias también se mantienen por las primeras horas del día. Hacia la franja oriental, en Córdoba, los avisos se limitan a la región de Juárez Celman y la zona baja de Río Cuarto.
Para todos estos puntos, el SMN advirtió que se producirán tormentas y lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. A su vez, se podrán registrar abundantes precipitaciones en cortos períodos, sumadas a ráfagas intensas, ocasional granizo y actividad eléctrica frecuente. Según el informe oficial, los valores de agua acumulada se ubicarán entre los 20 y 40 mm.
Recomendaciones oficiales
Ante fenómenos de tal magnitud, la entidad meteorológica compartió una serie de medidas de precaución:
Alerta Amarillo: