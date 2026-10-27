Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cambió notoriamente el foco de sus alertas, que ya no se concentran en la Patagonia y el sur cuyano, sino que se trasladaron hacia el centro-norte del país, donde los avisos por tormentas no cesan. La entidad climática advirtió que en esta ocasión no serán las nevadas abundantes, sino las precipitaciones las que afectarán la actividad cotidiana y podrán causar daños en tres provincias.