La desazón de Falcioni tras la eliminación: conferencia de un minuto y felicitaciones a Palermo

El entrenador inició su intervención valorando la producción futbolística y el desgaste del equipo a lo largo del encuentro: “Primero que todo quiero felicitar a mis jugadores. Por el esfuerzo que hicieron, fue un partido muy parejo y en una pelota parada perdimos la posibilidad de seguir ganándolo; yo creo que merecíamos un poco más, pero el fútbol es así”. De inmediato, ratificó su respaldo al grupo tras quedar al margen de la definición: “Me siento muy tranquilo de dirigir estos jugadores y muy orgulloso del esfuerzo que hicieron”.