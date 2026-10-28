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La desazón de Falcioni tras la eliminación: conferencia de un minuto y felicitaciones a Palermo

El "Emperador" se presentó en la sala de conferencias con gestos de tristeza. Sin ánimo de extenderse ni de responder preguntas, el entrenador dejó un mensaje fugaz, directo y cargado de resignación.

La desazón de Falcioni tras la eliminación: conferencia de un minuto y felicitaciones a Palermo
@Copa_Argentina
Por Redacción Deportes 28 Octubre 2026

Tras la caída por penales ante Platense en la semifinal de la Copa Argentina —luego de haber empatado 1-1 en los noventa minutos disputados en el estadio Padre Ernesto Martearena—, Julio César Falcioni se presentó en la sala de conferencias para brindar un mensaje de un minuto de duración. Sin responder preguntas de los cronistas presentes, el director técnico de Atlético Tucumán centró sus palabras en el esfuerzo realizado por sus dirigidos y en la felicitación hacia el conjunto de Vicente López y su colega Martín Palermo por el acceso a la final.

El entrenador inició su intervención valorando la producción futbolística y el desgaste del equipo a lo largo del encuentro: “Primero que todo quiero felicitar a mis jugadores. Por el esfuerzo que hicieron, fue un partido muy parejo y en una pelota parada perdimos la posibilidad de seguir ganándolo; yo creo que merecíamos un poco más, pero el fútbol es así”. De inmediato, ratificó su respaldo al grupo tras quedar al margen de la definición: “Me siento muy tranquilo de dirigir estos jugadores y muy orgulloso del esfuerzo que hicieron”.

Para concluir su pronunciamiento, el conductor "decano" dedicó un saludo a la delegación rival y a su entrenador antes de retirarse: “Quiero felicitar a Platense por su pase a la final. A Palermo en especial y nada más. Buenas noches, perdónenme”. Tras ese pedido de disculpas por no extender el contacto con la prensa, Falcioni dio por finalizada la rueda de prensa.

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