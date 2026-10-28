El viaje, la fiesta y la tristeza de los hinchas de Atlético tras la derrota ante Platense

Hubo quienes faltaron al trabajo, quienes postergaron exámenes y hasta quienes recurrieron a alguna mentira para justificar su ausencia. Cada uno encontró la manera de llegar a Salta, impulsado por una ilusión compartida: ver a Atlético clasificarse a la final de la Copa Argentina. Pero el fútbol, tan capaz de movilizar multitudes como de frustrar sus sueños, les tenía preparado otro desenlace. Después de una jornada marcada por los viajes, los festejos y la expectativa, miles de tucumanos emprendieron el regreso bajo la lluvia, con la tristeza de una eliminación que todavía costaba asimilar.