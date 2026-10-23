Encuesta: ¿titulares, suplentes o mix? ¿Qué harías si fueras Falcioni?

El cuerpo técnico no dio indicios del equipo y resolvió viajar a Buenos Aires con casi la totalidad del plantel profesional, con la única excepción de Ignacio Galván. La cautela en la previa refleja las exigencias del calendario: mientras la semifinal del miércoles 28 en el estadio Padre Martearena representa la chance de acceder a una nueva final nacional y buscar la clasificación a la Copa Libertadores 2027 —reforzada tras el avance de Boca a la final de la Copa Sudamericana—, el torneo local impone la obligación de engrosar la tabla de promedios del próximo año. Al descartarse la cosecha de 50 puntos de 2024, el coeficiente proyectado sitúa al "Decano" en el fondo junto a Platense (62 puntos en 61 encuentros, con una media de 1,016), únicamente por encima de los dos equipos que asciendan desde la Primera Nacional.