Encuesta: ¿titulares, suplentes o mix? ¿Qué harías si fueras Falcioni?

Resumen para apurados
- Julio Falcioni mantiene bajo reserva el once de Atlético Tucumán para visitar hoy a Tigre en Victoria, condicionado por la semifinal de Copa Argentina ante Platense.
- El DT evalúa usar titulares, un mix o suplentes para evitar lesiones, mientras el equipo necesita sumar en el Clausura para no complicar sus promedios de descenso.
- El choque copero del miércoles define el acceso a una final y cupo internacional, pero un traspié en el torneo local agravaría su comprometida situación en la tabla.
Atlético Tucumán visita este viernes desde las 21.15 a Tigre en Victoria por la fecha 12 del Torneo Clausura, en un compromiso condicionado por la cercanía de la Copa Argentina. A cinco días de la semifinal ante Platense en Salta, Julio César Falcioni mantuvo en total reserva la formación inicial.
El cuerpo técnico no dio indicios del equipo y resolvió viajar a Buenos Aires con casi la totalidad del plantel profesional, con la única excepción de Ignacio Galván. La cautela en la previa refleja las exigencias del calendario: mientras la semifinal del miércoles 28 en el estadio Padre Martearena representa la chance de acceder a una nueva final nacional y buscar la clasificación a la Copa Libertadores 2027 —reforzada tras el avance de Boca a la final de la Copa Sudamericana—, el torneo local impone la obligación de engrosar la tabla de promedios del próximo año. Al descartarse la cosecha de 50 puntos de 2024, el coeficiente proyectado sitúa al "Decano" en el fondo junto a Platense (62 puntos en 61 encuentros, con una media de 1,016), únicamente por encima de los dos equipos que asciendan desde la Primera Nacional.
Frente a esa disyuntiva se presentan tres alternativas para armar el equipo. La primera es sostener a la base titular para no cortar el ritmo de competencia tras la producción ofensiva de Alexis Canelo y Ramiro Ruiz Rodríguez ante Rosario Central, buscando sumar para el promedio y evitar diez días sin partidos antes de la semifinal, con el riesgo evidente de sufrir desgastes musculares o lesiones imprevistas.
La segunda postura contempla una rotación masiva, recurso habitual en la trayectoria de Falcioni durante instancias definitorias de copas internacionales. Este esquema implicaría darles rodaje a jugadores con menor cantidad de minutos —como Tomás Durso, Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Ramiro Paunero o Manuel Brondo— para que ganen ritmo y se posicionen como relevos confiables para Salta, asegurando descanso a los titulares habituales aunque a riesgo de ceder puntos en el torneo local.
La tercera alternativa apunta a una formación mixta dentro del 4-1-4-1: sostener a futbolistas que terminaron enteros físicamente, como Leandro Díaz o Juan Infante, y preservar a alguno, como Leonel Vega —afectado por calambres en ambos gemelos ante Central— y los centrales Clever Ferreira y Luciano Vallejo. En esa variante, nombres de experiencia y rodaje en Primera como Ezequiel Ham, Renzo Tesuri, Gabriel Compagnucci o Nicolás Laméndola permitirían presentar una alineación competitiva en Victoria sin sobrecargar a las piezas principales. La confirmación del once se conocerá recién con la entrega de las planillas oficiales minutos antes del inicio en el estadio José Dellagiovanna.