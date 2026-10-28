Qué comen, cuándo descansan y a qué hora salen: la intimidad de Atlético antes de la semifinal

SALTA. Cada vez falta menos para el partido más importante del año para Atlético Tucumán. Mientras miles de hinchas comienzan a poblar las calles de Salta, el plantel dirigido por Julio César Falcioni atraviesa las últimas horas de concentración antes de enfrentar a Platense, desde las 21.15, por un lugar en la final de la Copa Argentina. Lejos del movimiento de la ciudad, los futbolistas permanecen alojados en el hotel Sheraton, donde cada actividad tiene su horario establecido.