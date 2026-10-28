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Qué comen, cuándo descansan y a qué hora salen: la intimidad de Atlético antes de la semifinal

El plantel de Julio César Falcioni concentra en el hotel Sheraton de Salta, con una agenda organizada al detalle. El menú, los horarios de descanso y la charla técnica marcan la cuenta regresiva para enfrentar a Platense por la Copa Argentina.

CONCENTRACIÓN DECANA. Julio César Falcioni, a la izquierda, y Manuel Brondo, con Gabriel Hám detrás, durante la llegada del plantel de Atlético Tucumán al hotel Sheraton de Salta, en la previa de la semifinal de Copa Argentina ante Platense.
CONCENTRACIÓN DECANA. Julio César Falcioni, a la izquierda, y Manuel Brondo, con Gabriel Hám detrás, durante la llegada del plantel de Atlético Tucumán al hotel Sheraton de Salta, en la previa de la semifinal de Copa Argentina ante Platense. Foto: Prensa Copa Argentina
Por Diego CaminosEnviado especial Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán ultima detalles este miércoles en Salta antes de enfrentar a Platense a las 21:15 por las semifinales de la Copa Argentina.
  • El plantel de Falcioni sigue una estricta rutina en el hotel con descanso y nutrición especial. Juan Infante reemplazará al lesionado Ignacio Galván en el once.
  • Catalogado como el partido del año por el plantel, una victoria clasificará al Decano a la segunda final de Copa Argentina de su historia.
Resumen generado con IA

SALTA. Cada vez falta menos para el partido más importante del año para Atlético Tucumán. Mientras miles de hinchas comienzan a poblar las calles de Salta, el plantel dirigido por Julio César Falcioni atraviesa las últimas horas de concentración antes de enfrentar a Platense, desde las 21.15, por un lugar en la final de la Copa Argentina. Lejos del movimiento de la ciudad, los futbolistas permanecen alojados en el hotel Sheraton, donde cada actividad tiene su horario establecido.

El “Decano” llegó a la capital salteña durante la tarde-noche del martes, después de completar su último entrenamiento en el complejo de Ojo de Agua. Desde entonces, la prioridad pasó por el descanso, la alimentación y los últimos preparativos para una semifinal que genera una enorme expectativa.

La agenda de este miércoles comenzó a entrar en su etapa decisiva con el almuerzo, programado para las 13. El menú contempla diferentes alternativas de carbohidratos, entre ellas pastas, arroz y papas, además de dos opciones de proteínas y una variedad de vegetales. Así, los jugadores pueden combinar distintos alimentos antes del esfuerzo que demandará el encuentro.

A las 14 está previsto que los futbolistas regresen a sus habitaciones, donde permanecerán durante buena parte de la tarde. Será el último período de descanso antes de que la preparación vuelva a tomar un carácter colectivo.

Las últimas horas antes del partido

A las 18, Falcioni reunirá al plantel para la charla técnica, una de las actividades centrales de la previa. Allí llegará el momento de repasar las indicaciones finales antes de enfrentar al equipo dirigido por Martín Palermo.

Posteriormente, a las 19.15, la delegación tiene previsto abandonar el Sheraton para trasladarse al estadio Padre Ernesto Martearena, donde el encuentro comenzará dos horas después.

En cuanto a lo futbolístico, todo indica que el “Emperador” apostará por la base que llevó al equipo hasta esta instancia. Según lo observado durante el entrenamiento del martes, el esquema sería el habitual 4-1-4-1, con una única modificación obligada respecto de su formación de confianza: Juan Infante ingresaría por Ignacio Galván, afectado por una lesión muscular.

De esta manera, el probable equipo estaría integrado por Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo y Juan Infante; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

El grupo reconoce la magnitud de la oportunidad. “Es el partido del año”, aseguró Alexis Canelo durante la previa. “Estamos muy ilusionados. Queremos llegar a esa final como sea”, agregó Leonel Vega. Por su parte, Gabriel Compagnucci anticipó que no será una tarea sencilla: “Platense es un rival muy duro, sabe cómo jugar este tipo de instancias. Creo que será un partido cerrado, que se definirá en los detalles”.

Así, mientras los hinchas esperan ansiosos el comienzo del encuentro, Atlético transita una jornada marcada por una rutina cuidadosamente organizada. A las 19.15 llegará el momento de abandonar la tranquilidad del hotel y emprender el último trayecto hacia una semifinal que puede depositar al “Decano” en su segunda final de Copa Argentina.

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