La Copa Argentina se roba todas las miradas, pero Atlético Tucumán tiene una obligación contra Tigre

Bajo esa lógica, el partido que Atlético disputará este viernes, desde las 21.15, contra Tigre en Victoria podría interpretarse como uno de esos capítulos. Porque, a esta altura, resulta casi imposible mantener una conversación de café sobre el “Decano” sin que la Copa Argentina termine robándose el protagonismo. Se habla de la sede en Salta, se hacen cálculos sobre una posible clasificación a la Libertadores, se especula con la formación y se discute cómo viajar o conseguir entradas. Todo gira alrededor del miércoles y la semifinal contra Platense, que promete ser, hasta ese momento, el clímax de la temporada.