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Sondeo LA GACETA: ¿Qué es lo máximo que está en juego para Atlético en la semifinal ante Platense?

El Decano buscará el pase a la final de la Copa Argentina con la ilusión de pelear por un título y la posibilidad de clasificarse a la Copa Libertadores. ¿Qué pesa más para los hinchas en este cruce decisivo?

GOLPE DE ILUSIÓN. Los jugadores de Atlético Tucumán felicitan a Ramiro Ruiz Rodríguez tras su gol en Victoria, el tanto que selló el 1-0 sobre Tigre y mantuvo al “Decano” en carrera.
GOLPE DE ILUSIÓN. Los jugadores de Atlético Tucumán felicitan a Ramiro Ruiz Rodríguez tras su gol en Victoria, el tanto que selló el 1-0 sobre Tigre y mantuvo al “Decano” en carrera. MATIAS NAPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Atlético Tucumán afrontará mañana uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo dirigido por Julio César Falcioni se medirá con Platense por las semifinales de la Copa Argentina, en un cruce que puede abrirle la puerta a una definición por el título y cambiar el balance de todo el año futbolístico.

La expectativa está puesta en lo que puede significar una victoria. Llegar a la final no solo le permitiría a Atlético quedar a un paso de conquistar un torneo, sino que también mantendría viva la posibilidad de clasificarse a la Copa Libertadores, uno de los objetivos más importantes para cualquier equipo del fútbol argentino. 

Además, el resultado tiene una dimensión económica que no pasa inadvertida. Ganar la Copa Argentina y acceder a la Libertadores supondría un ingreso importante para la institución, con recursos que podrían influir en la planificación deportiva y en el armado del plantel para la próxima temporada. 

En la previa de este partido decisivo, LA GACETA propone una encuesta para conocer la opinión de los hinchas.

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