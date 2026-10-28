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Atlético Tucumán cayó por penales con Platense y quedó fuera de la Copa Argentina

Atlético Tucumán cayó por penales con Platense y quedó fuera de la Copa Argentina
Nicolás Reynaga / Especial para LA GACETA

El "Decano" comenzó ganando con gol de Tesuri, pero Retamar igualó en el complemento. Con miles de tucumanos en las tribunas del Padre Ernesto Martearena, el equipo de Falcioni se despidió del certamen desde los 12 pasos.

Por Redacción Deportes Hace 1 Hs
23:23 hs

Gol de Mainero y Platense a la final

23:22 hs

Compagnucci falló

23:21 hs

Gol de Platense

Vázquez no falla y pone el 4 a 4.

23:20 hs

Gol de Atlético

Godoy pone en ventaja al "Decano" 4 a 3.

23:20 hs

Gol de Platense

Sepúlveda define tranquilo para el 3 a 3.

23:19 hs

Gol de Atlético

Ferreira rompió el arco y puso el 3 a 2.

23:18 hs

Gol de Platense

Zapiola engañó a Ingolotti y volvió a igualar. 2 a 2.

23:17 hs

Gol de Atlético

Gabriel Granillo, otra vez se hizo cargo. 2 a 1.

23:16 hs

Gol de Platense

Lagos iguala la serie. 1 a 1.

23:15 hs

Gol de Atlético

Canelo pone el 1 a 0.

23:13 hs

Atlético ganó el sorteo y pateará primero

23:09 hs

Final del partido: hay penales

Atlético Tucumán 1 - Platense 1

23:06 hs

90': se jugarán tres minutos más

23:04 hs

87' cambios en Atlético Tucumán

Ingresan Alexis Canelo, Gabriel Granillo y Gabriel Compagnucci. Se retiran Nicolás Laméndola, Franco Nicola y Leandro Díaz.

23:02 hs

86' cambios en Platense

Ingresan Sepúlveda y Amarfil, se retiran Lencina y Vázquez.

22:57 hs

80':

Amonestados Leandro Díaz en Atlético Tucumán y Guido Mainero en Platense.

22:49 hs

72': cambio en Platense

Ingresa Mainero, se retira Gauto.

22:43 hs

67': cambio en Atlético Tucumán

Ingresa Ramiro Ruiz Rodríguez, se retira Renzo Tesuri.

22:34 hs

58' gol de Platense

Retamar, de cabeza, pone el 1 a 1.

22:21 hs

Comenzó el segundo tiempo

Atlético Tucumán 1 - Platense 0

22:05 hs

Final del primer tiempo

Atlético Tucumán 1 - Platense 0

21:55 hs

36': gol de Atlético Tucumán

Renzo Tesuri recibió solo tras el mal cálculo del defensor rival, se acomodó y definió a un palo. 

Atlético Tucumán 1 - Platense 0

21:53 hs

34' cambio en Atlético Tucumán

Leandro Vega sintió una molestia en la rodilla derecha; intentó seguir, pero luego pidió el cambio y salió llorando. Ingresa en su lugar Julián Fernández.

21:35 hs

17'

Leandro Díaz ganó por arriba pero su cabezazo se fue alto. El partido es parejo.

Atlético Tucumán 0 - Platense 0

21:23 hs

Atlético comenzó mejor

El "Decano" avisó tras un córner, pero Clever Ferreira estaba claramente adelantado cuando convertía el primero.

21:22 hs

6': amonestado en Atlético Tucumán

Lautaro Godoy vio la amarilla.

21:16 hs

Comenzó el partido

Atlético Tucumán 0 - Platense 0

21:10 hs

Así fue el recibimiento para el "Decano"

20:56 hs

El "Decano" se va al vestuario

El Decano se va al vestuario
20:46 hs

Así forma Atlético Tucumán

Así forma Atlético Tucumán
20:34 hs

Atlético Tucumán ya realiza la entrada en calor en el césped del Martearena

Atlético Tucumán ya realiza la entrada en calor en el césped del Martearena
20:12 hs

Así fue la llegada de Atlético Tucumán al estadio

20:10 hs

Los "decanos" ya empiezan a copar el Martearena

A falta de más de una hora para el inicio, las tribunas comienzan a poblarse por hinchas de Atlético Tucumán.

Los decanos ya empiezan a copar el Martearena
19:45 hs

El vestuario de Platense, también listo

19:41 hs

Salta, sede de una semifinal luego de 14 años

El Martearena albergará una semifinal de la Copa Argentina por segunda vez en su historia. En 2012, había sido sede del duelo entre River y Racing. En aquella oportunidad, tras un empate sin goles en los 90 minutos, la "Academia" eliminó al "Millonario" (que por ese entonces jugaba la B Nacional) por 5 a 4 en los penales.

19:39 hs

Así luce el estadio Padre Ernesto Martearena

19:37 hs

El "Decano", preparado para hacer historia

Lo que tenés que saber

La espera terminó. Atlético Tucumán definirá desde las 21.15 frente a Platense quién de los dos es el primer finalista de la Copa Argentina. Una multitud "decana" viajó hacia Salta durante todo el día, por lo que se espera un marco imponente a favor del equipo tucumano. 

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