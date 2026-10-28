Atlético Tucumán cayó por penales con Platense y quedó fuera de la Copa Argentina
Gol de Mainero y Platense a la final
Compagnucci falló
Gol de Platense
Vázquez no falla y pone el 4 a 4.
Gol de Atlético
Godoy pone en ventaja al "Decano" 4 a 3.
Gol de Platense
Sepúlveda define tranquilo para el 3 a 3.
Gol de Atlético
Ferreira rompió el arco y puso el 3 a 2.
Gol de Platense
Zapiola engañó a Ingolotti y volvió a igualar. 2 a 2.
Gol de Atlético
Gabriel Granillo, otra vez se hizo cargo. 2 a 1.
Gol de Platense
Lagos iguala la serie. 1 a 1.
Gol de Atlético
Canelo pone el 1 a 0.
Atlético ganó el sorteo y pateará primero
Final del partido: hay penales
Atlético Tucumán 1 - Platense 1
90': se jugarán tres minutos más
87' cambios en Atlético Tucumán
Ingresan Alexis Canelo, Gabriel Granillo y Gabriel Compagnucci. Se retiran Nicolás Laméndola, Franco Nicola y Leandro Díaz.
86' cambios en Platense
Ingresan Sepúlveda y Amarfil, se retiran Lencina y Vázquez.
80':
Amonestados Leandro Díaz en Atlético Tucumán y Guido Mainero en Platense.
72': cambio en Platense
Ingresa Mainero, se retira Gauto.
67': cambio en Atlético Tucumán
Ingresa Ramiro Ruiz Rodríguez, se retira Renzo Tesuri.
58' gol de Platense
Retamar, de cabeza, pone el 1 a 1.
Comenzó el segundo tiempo
Atlético Tucumán 1 - Platense 0
Final del primer tiempo
Atlético Tucumán 1 - Platense 0
36': gol de Atlético Tucumán
Renzo Tesuri recibió solo tras el mal cálculo del defensor rival, se acomodó y definió a un palo.
Atlético Tucumán 1 - Platense 0
34' cambio en Atlético Tucumán
Leandro Vega sintió una molestia en la rodilla derecha; intentó seguir, pero luego pidió el cambio y salió llorando. Ingresa en su lugar Julián Fernández.
17'
Leandro Díaz ganó por arriba pero su cabezazo se fue alto. El partido es parejo.
Atlético Tucumán 0 - Platense 0
Atlético comenzó mejor
El "Decano" avisó tras un córner, pero Clever Ferreira estaba claramente adelantado cuando convertía el primero.
6': amonestado en Atlético Tucumán
Lautaro Godoy vio la amarilla.
Comenzó el partido
Atlético Tucumán 0 - Platense 0
Así fue el recibimiento para el "Decano"
El "Decano" se va al vestuario
Así forma Atlético Tucumán
Atlético Tucumán ya realiza la entrada en calor en el césped del Martearena
Así fue la llegada de Atlético Tucumán al estadio
¡Hola, Deca! https://t.co/Q0BnSbfHFl— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 28, 2026
Los "decanos" ya empiezan a copar el Martearena
A falta de más de una hora para el inicio, las tribunas comienzan a poblarse por hinchas de Atlético Tucumán.
El vestuario de Platense, también listo
¡Vestuario listo para el Calamar! https://t.co/RgoXdCmj1H— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 28, 2026
Salta, sede de una semifinal luego de 14 años
El Martearena albergará una semifinal de la Copa Argentina por segunda vez en su historia. En 2012, había sido sede del duelo entre River y Racing. En aquella oportunidad, tras un empate sin goles en los 90 minutos, la "Academia" eliminó al "Millonario" (que por ese entonces jugaba la B Nacional) por 5 a 4 en los penales.
Así luce el estadio Padre Ernesto Martearena
El escenario de hoy para recibir la Semifinal entre @ATOficial y @caplatense Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta https://t.co/T6wWJr2ac8— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 28, 2026
El "Decano", preparado para hacer historia
Cuando el fuego crezca quiero estar allí… #DaleDeca https://t.co/pK2CBNxPLR— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 28, 2026
Lo que tenés que saber
La espera terminó. Atlético Tucumán definirá desde las 21.15 frente a Platense quién de los dos es el primer finalista de la Copa Argentina. Una multitud "decana" viajó hacia Salta durante todo el día, por lo que se espera un marco imponente a favor del equipo tucumano.