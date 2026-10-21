Los cinco títulos que Boca todavía puede ganar en 2026: fechas, rivales y qué necesita

La clasificación a la final de la Copa Sudamericana renovó la ilusión de Boca y abrió un escenario que parecía difícil de imaginar algunos meses atrás. Después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y revertir la derrota sufrida en la Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedó a un partido de conquistar un título internacional. Pero ese no es su único objetivo: el “Xeneize” todavía tiene posibilidades matemáticas de sumar cinco estrellas antes de que termine 2026.