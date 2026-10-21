Los cinco títulos que Boca todavía puede ganar en 2026: fechas, rivales y qué necesita

Resumen para apurados
- Boca Juniors mantiene la chance de ganar cinco títulos hacia fines de 2026 tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana en Colombia con su triunfo ante Vasco da Gama en Brasil.
- El equipo de Arruabarrena revirtió la serie en el Maracaná y pelea en paralelo las semifinales de Copa Argentina, el Torneo Clausura y el liderazgo en la tabla anual de la temporada.
- De consagrarse, Boca cortará una sequía internacional vigente desde 2008 y garantizará su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 en un cierre de año histórico.
La clasificación a la final de la Copa Sudamericana renovó la ilusión de Boca y abrió un escenario que parecía difícil de imaginar algunos meses atrás. Después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y revertir la derrota sufrida en la Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedó a un partido de conquistar un título internacional. Pero ese no es su único objetivo: el “Xeneize” todavía tiene posibilidades matemáticas de sumar cinco estrellas antes de que termine 2026.
El calendario presenta un desafío considerable. Boca deberá afrontar compromisos decisivos por la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, mientras pelea por terminar primero en la tabla anual. Además, si consigue el título del Clausura, accederá al Trofeo de Campeones. Aunque las cinco conquistas son posibles, algunas dependen de clasificaciones que todavía debe asegurar.
Copa Sudamericana: a un partido de romper una larga sequía
La oportunidad más concreta aparece en el plano internacional. Boca ya aseguró su presencia en la final del sábado 21 de noviembre, que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, serie que tiene al conjunto brasileño en ventaja tras ganar 3-0 en la ida.
La consagración significaría el primer título internacional del club desde la Recopa Sudamericana de 2008, además de garantizarle un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y la posibilidad de disputar la próxima Recopa.
Copa Argentina: dos obstáculos antes de otra final
Boca también está entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Después de eliminar a Vélez y Racing, deberá enfrentar a Banfield el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
Si consigue avanzar, se medirá en la final del miércoles 2 de diciembre con el vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán Atlético Tucumán y Platense el 28 de octubre en Salta.
El título no solo le permitiría sumar otra estrella, sino también obtener una plaza directa para la fase de grupos de la Libertadores 2027.
Torneo Clausura: Boca quiere llegar a los playoffs como protagonista
En el campeonato local, Boca ocupa el segundo puesto de la zona A con 24 puntos, cuando restan tres fechas para completar la fase regular. Su posición lo mantiene entre los candidatos a disputar los playoffs, aunque todavía deberá asegurar su clasificación y superar las distintas instancias eliminatorias.
La final del Clausura está programada para el sábado 12 de diciembre, en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Para llegar a esa instancia, el conjunto de Arruabarrena tendrá que sostener su regularidad en un tramo del calendario que también incluye compromisos internacionales.
Tabla anual: otra estrella que depende de la regularidad
Una de las particularidades de la temporada 2026 es que el equipo que termine primero en la tabla anual será reconocido oficialmente como Campeón de Liga, con un título nacional independiente de los obtenidos en el Apertura y el Clausura.
Boca lidera actualmente esa clasificación con 54 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors, aunque cuenta con una mejor diferencia de gol. Por detrás aparecen Rosario Central e Independiente Rivadavia, ambos con 53 unidades.
A diferencia de las otras competencias, este título no se resolverá mediante una final, sino por los puntos acumulados durante las fases regulares del Apertura y el Clausura. Por eso, los próximos partidos serán determinantes para sostener el liderazgo.
Trofeo de Campeones: un quinto título que depende del Clausura
La quinta posibilidad de Boca está condicionada a una conquista previa. Para disputar el Trofeo de Campeones 2026, primero deberá consagrarse en el Torneo Clausura.
En ese caso, enfrentará a Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Sería la última oportunidad del año para sumar una estrella y completar una temporada histórica.
El calendario de Boca: Independiente, River y las definiciones
Antes de pensar en las finales, Boca deberá superar un tramo exigente del campeonato local. Su próximo compromiso será el domingo 25 de octubre, a las 17, cuando visite a Independiente por la fecha 14 del Clausura.
Una semana después llegará uno de los encuentros más esperados del año: el Superclásico frente a River, programado para el domingo 1 de noviembre, a las 15, en la Bombonera. Después recibirá a Defensa y Justicia, en el cierre de la fase regular.
El desafío será sostener el rendimiento en todas las competencias sin que la acumulación de partidos afecte las aspiraciones del equipo. Boca ya tiene asegurada una final internacional, depende de sí mismo para avanzar en la Copa Argentina y el Clausura, y lidera la clasificación anual.
La posibilidad de conquistar cinco títulos todavía está lejos de concretarse, pero el triunfo en el Maracaná le dio al “Xeneize” un impulso decisivo para afrontar un cierre de temporada que podría quedar marcado en su historia.