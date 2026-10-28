Santiago Caputo viajó a Puerto Iguazú y habría participado en la salida de Flávio Bolsonaro a EEUU

Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, viajó a Puerto Iguazú el martes por la noche, cuando Flávio Bolsonaro y su familia se preparaban para abordar un avión privado con destino a Estados Unidos, con una escala en Guayaquil, Ecuador. Según fuentes de la Casa Rosada citadas en la reconstrucción del operativo, el funcionario siguió el tema desde las primeras horas y participó en la organización del traslado.