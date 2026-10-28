Santiago Caputo viajó a Puerto Iguazú y habría participado en la salida de Flávio Bolsonaro a EEUU

Resumen para apurados
- El asesor Santiago Caputo viajó el martes a Puerto Iguazú para colaborar en el operativo de salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos en un avión privado.
- La comitiva abordó la aeronave tras contradicciones iniciales de la Dirección de Migraciones, que primero negó y luego confirmó el ingreso del senador brasileño.
- El hecho evidencia el poder informal de Caputo en el Gobierno argentino y genera reclamos para investigar la articulación oficial detrás del traslado internacional.
Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, viajó a Puerto Iguazú el martes por la noche, cuando Flávio Bolsonaro y su familia se preparaban para abordar un avión privado con destino a Estados Unidos, con una escala en Guayaquil, Ecuador. Según fuentes de la Casa Rosada citadas en la reconstrucción del operativo, el funcionario siguió el tema desde las primeras horas y participó en la organización del traslado.
La operación involucró a la empresa argentina Baires Fly S.A., propietaria de un Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW, que permaneció en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú desde el lunes por la noche hasta que despegó con la familia Bolsonaro a las 00.21 del miércoles.
De acuerdo con fuentes oficiales, la contratación del vuelo habría contado con la intervención de empresas vinculadas a la Embajada de Estados Unidos. La misma reconstrucción señala que la operación involucró a los gobiernos argentino y estadounidense y que también se habría informado a autoridades brasileñas.
El propio presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó el paso de Bolsonaro por territorio argentino cuando fue consultado por periodistas sobre el viaje.
Los mensajes de Caputo en medio de la controversia
Mientras crecía la repercusión por la posible salida de Brasil del senador, Caputo publicó a las 10.43 del martes un mensaje en su cuenta de X que llamó la atención por su contenido enigmático: compartió una imagen vinculada con "El gran truco" ("The Prestige"), la película de Christopher Nolan.
La publicación apareció minutos antes de que la Dirección Nacional de Migraciones difundiera una comunicación en la que negaba tener registros del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina.
“La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina”, sostuvo entonces el organismo. En el mismo comunicado, explicó que había iniciado controles sobre el avión y su tripulación ante la repercusión generada por la presencia de la aeronave en Puerto Iguazú.
Según esa primera versión oficial, la documentación de la empresa estaba en regla y no se había presentado un plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.
Sin embargo, horas después, Migraciones informó que Flávio Bolsonaro, su esposa y sus hijas habían ingresado al país el lunes 27 de octubre a las 22.50 por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves. También confirmó que, a las 23.30, la comitiva había abordado un vuelo privado de Baires Fly con destino a Guayaquil.
La diferencia entre ambas comunicaciones alimentó las dudas sobre la secuencia del operativo y el manejo de la información oficial durante la jornada.
Las críticas a los medios y las señales en las redes
Después de las 14, Caputo volvió a utilizar X para cuestionar las versiones que circulaban sobre el paradero del dirigente brasileño. En ese momento, medios de Brasil, citando fuentes cercanas a la familia Bolsonaro, afirmaban que el senador ya se encontraba en vuelo hacia Estados Unidos.
“Todos escribiendo rumores basados en rumores. Qué papelón los medios argentinos”, publicó el asesor presidencial.
Ya durante la madrugada del miércoles, después de que se confirmara la salida de la familia desde Puerto Iguazú, Caputo profundizó sus críticas al trabajo periodístico.
“La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo”, escribió.
En otro mensaje, agregó: “No sé quién es el que los sacó a pasear en chota pero toda mi admiración”, en una expresión que fue interpretada en las redes como una referencia irónica a quienes habían cuestionado la información sobre el viaje.
Las publicaciones coincidieron con las sospechas que circulaban sobre una posible intervención de Caputo en la coordinación de la salida, aunque sus mensajes no constituyen por sí mismos una confirmación de su participación operativa.
El respaldo del sector libertario
Las expresiones del asesor fueron celebradas por referentes del espacio oficialista en las redes sociales. Entre ellos estuvo Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, uno de los streamers más identificados con el mileísmo y con el espacio digital Las Fuerzas del Cielo.
“Cómo se siente ver al Javo y Santiago Caputo salvando a la sagrada causa de la libertad y poniendo las PELOTAS sobre la mesa contra los dictadores comunistas del mundo. ARGENTINA ES FARO DE OCCIDENTE”, publicó Parisini después de las 2 de la madrugada.
El mensaje reflejó el tono de celebración que se extendió entre sectores libertarios luego de que se confirmara que Bolsonaro y su familia habían abandonado la Argentina rumbo a Estados Unidos.
El papel de Caputo en la estructura del Gobierno
Aunque no ocupa un cargo formal en el organigrama del Poder Ejecutivo, Santiago Caputo es uno de los asesores con mayor influencia sobre Javier Milei. Su participación en distintas áreas de la administración y sus vínculos con dirigentes del trumpismo en Estados Unidos lo ubican entre los actores centrales del entorno presidencial.
También se le atribuye influencia sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y mantiene una presencia activa en las redes sociales, donde suele confrontar con periodistas y dirigentes opositores.
En el caso de Flávio Bolsonaro, las fuentes de la Casa Rosada citadas en la reconstrucción del viaje le asignan un papel en el seguimiento y la coordinación del operativo. Sin embargo, los detalles sobre el alcance de su intervención, los contactos con la empresa aérea y la eventual participación de otros funcionarios no fueron expuestos en su totalidad en las comunicaciones oficiales.