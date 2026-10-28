¿Cómo habría sido el operativo del ingreso de Flavio Bolsonaro a Argentina?

Según pudo saber el medio TN, el vehículo habría sido escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en medio de un fuerte despliegue de seguridad. A bordo de la combi marca Fiat, que circulaba a alta velocidad, había al menos una persona que utilizaba una gorra sentada en los asientos traseros. La camioneta, que tenía vidrios polarizados, llevaba una etiqueta que decía "Iguaçu Dallas Travel LTDA".