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¿Cómo habría sido el operativo del ingreso de Flavio Bolsonaro a Argentina?

El vehículo con patente brasileña trasladó a un grupo hasta la pista del aeropuerto de Puerto Iguazú.

Flavio Bolsonaro estuvo durante algunas horas en Argentina.
Flavio Bolsonaro estuvo durante algunas horas en Argentina.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Flávio Bolsonaro ingresó este martes a Puerto Iguazú y voló a Ecuador en un vuelo privado en medio de un hermético operativo de seguridad.
  • El senador cruzó legalmente la frontera con su familia y abordó un avión privado demorado 24 horas por falta de permisos para volar a Miami.
  • El viaje apunta a Estados Unidos, donde Donald Trump sugirió que le concedería asilo político, profundizando las tensiones regionales con Brasil.
Resumen generado con IA

El gobierno de Javier Milei confirmó que Flávio Bolsonaro viajó desde Puerto Iguazú hacia Ecuador y, con el correr de las horas, comenzaron a trascender los detalles de cómo fue el operativo de seguridad que se montó en el ingreso a nuestro país.

En medio de la polémica por la fuga del senador brasileño, una combi gris con patente brasileña ingresó este martes por la noche al aeropuerto de Puerto Iguazú y trasladó a un grupo de personas hasta la pista del centro de aviación local.

Según pudo saber el medio TN, el vehículo habría sido escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en medio de un fuerte despliegue de seguridad. A bordo de la combi marca Fiat, que circulaba a alta velocidad, había al menos una persona que utilizaba una gorra sentada en los asientos traseros. La camioneta, que tenía vidrios polarizados, llevaba una etiqueta que decía "Iguaçu Dallas Travel LTDA".

El avión de Bolsonaro estuvo 24 horas demorado en Iguazú por falta de autorización para volar a Miami

El avión de Bolsonaro estuvo 24 horas demorado en Iguazú por falta de autorización para volar a Miami

Luego de varios minutos de incertidumbre en la terminal, un avión de modelo Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW de la empresa Baires Fly despegó desde el aeropuerto misionero este miércoles a las 0:21.

De acuerdo al rastreo publicado en FlightRadar24, cuando partió de Misiones, la aeronave sobrevoló el territorio paraguayo antes de dirigirse hacia Ecuador.

El ingreso al país y las horas de demora

Este operativo se produjo horas después de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara el ingreso de Flávio Bolsonaro al país. Según el organismo, el senador, su esposa Fernanda Antunes Figueira y sus dos hijas cruzaron el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves a las 22:50 del martes con documentación válida y sin impedimentos legales.

El avión que los esperaba en la pista había llegado desde Aeroparque el lunes por la noche, pero permaneció demorado durante 24 horas. Según trascendió, la empresa no había logrado la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para despegar originalmente hacia Miami. Finalmente, la aeronave partió hacia Guayaquil, Ecuador, donde aterrizó a las 03:46 (hora local).

El destino final del referente de la derecha brasileña sería Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump le otorgaría asilo político, tal como el propio mandatario estadounidense dejó entrever al afirmar que aprobaría su ingreso y que había escuchado que estaba en la Argentina.

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