Presentaron una denuncia penal por el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina

La diputada nacional Marcela Pagano llevó a cabo una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú por el paso del senador brasileño Flávio Bolsonaro por la Argentina y su posterior salida en un avión privado. La legisladora cuestionó los controles fronterizos y pidió investigar si hubo irregularidades en el operativo que permitió el traslado del dirigente y su familia.