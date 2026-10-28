Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos: por qué huyó de Brasil y qué busca con su estrategia política

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y su llegada a Estados Unidos abrieron un nuevo escenario para la oposición del vecino país y sumaron tensión a la relación entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Luiz Inácio Lula da Silva. El politólogo Feliciano Guimarães, de la Universidad de San Pablo (USP), interpretó el viaje como un intento de continuar la disputa política desde el exterior, aunque dijo que la estrategia podría volverse en contra del dirigente y de su partido.