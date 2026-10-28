Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos: por qué huyó de Brasil y qué busca con su estrategia política
Resumen para apurados
- Flávio Bolsonaro llegó a EE.UU. tras salir de Brasil vía Argentina, buscando presionar al gobierno de Lula ante causas judiciales locales en su contra.
- El dirigente viajó vía Puerto Iguazú tras medidas del Supremo Tribunal y en medio de sospechas por la presunta ayuda del asesor argentino Santiago Caputo.
- El hecho tensa el vínculo bilateral entre Javier Milei y Lula da Silva, con riesgo de represalias diplomáticas y pérdida de apoyo interno para el bolsonarismo.
La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y su llegada a Estados Unidos abrieron un nuevo escenario para la oposición del vecino país y sumaron tensión a la relación entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Luiz Inácio Lula da Silva. El politólogo Feliciano Guimarães, de la Universidad de San Pablo (USP), interpretó el viaje como un intento de continuar la disputa política desde el exterior, aunque dijo que la estrategia podría volverse en contra del dirigente y de su partido.
“Hay una estrategia de empezar en Estados Unidos como un gobierno en el exilio para hacer presión contra el gobierno brasileño”, sostuvo el especialista durante una entrevista con LA GACETA. Sin embargo, advirtió que el Partido Liberal (PL) tendrá dificultades para justificar que su principal referente continúe la disputa política fuera del país.
Guimarães explicó que la salida fue más rápida de lo esperado y consideró que las medidas judiciales contra Bolsonaro pudieron acelerar su decisión. Según señaló, el dirigente enfrenta dos investigaciones en la Justicia del país vecino y la retención de sus pasaportes habría precipitado un cambio de estrategia.
El politólogo también cuestionó el argumento de la persecución política. Recordó que Luiz Inácio Lula da Silva también atravesó procesos judiciales y sostuvo que Bolsonaro debería dar la disputa dentro de Brasil si considera que existe una persecución en su contra.
“Una parte de los electores de la derecha no va a aceptar la idea de que Flávio está haciendo las cosas desde el exterior y desde Estados Unidos”, afirmó. A su entender, esa postura podría debilitar a sus seguidores y complicar la posición del PL.
El poder de la Justicia brasileña
Para Guimarães, el caso también expone un problema estructural de Brasil: la creciente influencia política de la Corte Suprema. Según explicó, la Constitución de 1988 buscó evitar las interferencias del Poder Ejecutivo sobre la Justicia, pero con el paso de los años el máximo tribunal concentró atribuciones legales y políticas de gran alcance.
“Hay mucho poder legal y poder político concentrado en la Suprema Corte brasileña”, señaló. El académico reconoció que el tribunal tuvo un papel importante en la defensa de la democracia frente a los intentos de ruptura institucional vinculados con el gobierno de Jair Bolsonaro, pero advirtió que esa concentración de poder también genera dificultades.
En ese contexto, consideró probable que avance el debate sobre una reforma judicial. Según indicó, tanto sectores de la izquierda como de la derecha coinciden en la necesidad de revisar el funcionamiento de la Corte, aunque cualquier modificación requerirá una negociación política compleja.
La Argentina, bajo la lupa de Brasil
Otro de los puntos sensibles es la eventual participación de actores argentinos en la salida de Bolsonaro. Durante la entrevista, Guimarães mencionó versiones difundidas por la prensa brasileña sobre una posible intervención de Santiago Caputo, asesor del gobierno de Javier Milei, en el traslado de la familia Bolsonaro hacia la frontera.
El especialista aclaró que esas versiones deben ser probadas, pero advirtió sobre las consecuencias que tendría una participación argentina si se confirmara. “Si hay evidencia fuerte en este sentido, es muy probable que el gobierno brasileño esté pensando en represalias contra el gobierno argentino”, afirmó.
Para Guimarães, una eventual intervención directa en una operación para sacar a un dirigente investigado del territorio brasileño sería mucho más grave que una declaración de respaldo político durante una campaña electoral.
El episodio podría profundizar el deterioro de una relación bilateral que ya atraviesa dificultades. Aunque hasta ahora las tensiones diplomáticas no afectaron de manera significativa el intercambio comercial, el politólogo consideró que esa situación podría cambiar si no se normaliza el vínculo entre ambos gobiernos.
“Lo último que puede pasar para Brasil y Argentina es volver a una situación de rivalidad sistémica”, advirtió. También señaló que los sectores económicos y sociales brasileños que históricamente promovieron la integración bilateral y el Mercosur perdieron influencia, lo que podría facilitar una posición más dura de Brasil frente a la Argentina.
En ese marco, Guimarães cuestionó el costo de priorizar la relación con Estados Unidos por encima del vínculo con el principal socio comercial regional. “¿Vale la pena, en nombre de la relación bilateral que Estados Unidos tiene hoy con el gobierno de Milei, poner en riesgo la relación que Brasil tiene con Argentina?”, planteó.
El impacto electoral de Milei y Trump
Guimarães también analizó el efecto que el respaldo de Donald Trump a Flávio Bolsonaro y las intervenciones de Milei pudieron tener sobre el escenario electoral brasileño. Según su interpretación, esas acciones pudieron beneficiar indirectamente a Lula al permitirle instalar la defensa de la soberanía nacional como uno de los ejes de su campaña.
El especialista aclaró que no cuenta con datos específicos para confirmar ese efecto, aunque consideró probable que la intervención de Milei haya favorecido al actual mandatario brasileño antes que a Bolsonaro.
A su vez, sostuvo que la continuidad de Lula en el poder resulta funcional a la estrategia internacional de Milei, porque le permite al Presidente argentino conservar su lugar como principal referente regional de la derecha respaldado por Trump.
Sin embargo, Guimarães diferenció ese cálculo político de una eventual participación argentina en la salida de Flávio Bolsonaro. Sobre ese punto, fue categórico: “Participar de un plan para sacar a Bolsonaro del territorio brasileño, si ocurrió, es muy grave”.