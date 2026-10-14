Política

Denunciaron a Luis Caputo y a Santiago Bausili por el manejo de las reservas de oro del BCRA

El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal para que se investigue una posible malversación de caudales públicos.

Santiago Bausili y Luis Caputo.
Santiago Bausili y Luis Caputo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El diputado Esteban Paulón denunció hoy en Comodoro Py a Luis Caputo y Santiago Bausili por presunta malversación tras pérdidas millonarias con reservas de oro del BCRA.
  • La causa surge tras un informe de la AGN que detectó pérdidas por más de U$S 1.000 millones en derivados y cuestionamientos por el traslado de lingotes al exterior sin claridad.
  • La Justicia investigará si existió perjuicio patrimonial al Estado y peritará los contratos financieros, lo que aumentará la presión sobre la transparencia del Banco Central.
Resumen generado con IA

El manejo de las reservas de oro del Banco Central (BCRA) sumó una nueva denuncia penal. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un planteo contra el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, para que la Justicia determine si incurrieron en el delito de malversación de caudales públicos.

La presentación fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py y se suma a otra denuncia impulsada por el abogado Gregorio Dalbón. Ambas iniciativas buscan esclarecer las decisiones adoptadas en torno a las reservas de oro argentinas, el resultado de las operaciones financieras vinculadas con ese activo y las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Paulón cuestionó el “desmanejo y la opacidad” en la administración de las reservas y sostuvo que las irregularidades señaladas deben tener responsables. Uno de los principales argumentos de su denuncia es el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que registró pérdidas superiores a los U$S1.000 millones en operaciones financieras asociadas al oro, consignó el diario "Ámbito".

El legislador también solicitó que la Justicia intime al titular del BCRA a remitir todos los informes relacionados con el oro, las reservas y las operaciones financieras realizadas con esos bienes públicos. Tras el sorteo correspondiente, la denuncia quedó radicada en el juzgado federal a cargo del juez Sebastián Ramos.

Pérdida millonaria bajo investigación

Uno de los ejes del planteo es el informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. Según los datos difundidos a partir de ese documento, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente era el oro arrojaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a unos U$S1.023 millones, con egresos de divisas.

El resultado abrió interrogantes sobre la estrategia utilizada para administrar las reservas, los instrumentos financieros contratados y el impacto económico de las operaciones.

La investigación deberá establecer cómo se estructuraron los contratos, si las transacciones respondieron a una cobertura financiera y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado. La existencia de pérdidas, por sí sola, no acredita la comisión de un delito ni la responsabilidad penal de los funcionarios denunciados.

Interrogante sobre el destino del oro

La controversia también tiene como antecedente el traslado de lingotes al exterior durante 2024. El Banco Central confirmó que había transferido parte de sus reservas de oro fuera del país, pero la falta de información detallada sobre las cantidades, las condiciones de las operaciones y su destino generó cuestionamientos de la oposición.

En septiembre, durante una exposición en el Senado, Bausili sostuvo que una parte del oro estaba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación aclaró que el análisis sobre la trazabilidad de las reservas todavía estaba en curso y señaló demoras en la entrega de información por parte de la autoridad monetaria.

La falta de precisiones sobre el recorrido de los lingotes y las condiciones en que se realizaron las operaciones alimentó los reclamos para acceder a la documentación respaldatoria y establecer las responsabilidades correspondientes.

Denuncia contra Caputo y Bausili

En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón denunció a Caputo, Bausili y al integrante del directorio del Banco Central, Juan Ernesto Curutchet. En ese expediente solicitó que también se investiguen posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras.

Dalbón pidió medidas de prueba para reconstruir las operaciones financieras con oro realizadas durante 2025. Entre ellas, reclamó contratos, actas del directorio del BCRA, informes de riesgo, registros de liquidaciones y documentación sobre los pagos efectuados. También solicitó una pericia contable para establecer el resultado económico de las transacciones.

Con la presentación de Paulón, el manejo de las reservas de oro suma un nuevo capítulo judicial. Los planteos buscan determinar qué decisiones se tomaron sobre ese activo estratégico, qué información estuvo disponible para los organismos de control y si las operaciones se ajustaron a las obligaciones legales de los funcionarios.

Temas Banco Central de la República ArgentinaHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónPoder Judicial de la NaciónSuizaLuis CaputoGobierno nacionalSantiago Bausili
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Polémica por el oro del BCRA: el titular de la AGN respondió a las críticas del gobierno de Milei

Polémica por el oro del BCRA: el titular de la AGN respondió a las críticas del gobierno de Milei

Oro del BCRA: la AGN denunció pérdidas por más U$S1.000 millones y la autoridad monetaria lo negó

Oro del BCRA: la AGN denunció pérdidas por más U$S1.000 millones y la autoridad monetaria lo negó

Lo más popular
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón
1

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026
2

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia
3

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes
4

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
5

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Ranking notas premium
Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
1

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
3

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen
4

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania
5

"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania

Más Noticias
La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

“Ciudades azules”, un libro que propone una mirada sobre los espacios urbanos

“Ciudades azules”, un libro que propone una mirada sobre los espacios urbanos

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

Comentarios