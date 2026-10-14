Denunciaron a Luis Caputo y a Santiago Bausili por el manejo de las reservas de oro del BCRA

En septiembre, durante una exposición en el Senado, Bausili sostuvo que una parte del oro estaba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación aclaró que el análisis sobre la trazabilidad de las reservas todavía estaba en curso y señaló demoras en la entrega de información por parte de la autoridad monetaria.