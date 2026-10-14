Denunciaron a Luis Caputo y a Santiago Bausili por el manejo de las reservas de oro del BCRA

Resumen para apurados
- El diputado Esteban Paulón denunció hoy en Comodoro Py a Luis Caputo y Santiago Bausili por presunta malversación tras pérdidas millonarias con reservas de oro del BCRA.
- La causa surge tras un informe de la AGN que detectó pérdidas por más de U$S 1.000 millones en derivados y cuestionamientos por el traslado de lingotes al exterior sin claridad.
- La Justicia investigará si existió perjuicio patrimonial al Estado y peritará los contratos financieros, lo que aumentará la presión sobre la transparencia del Banco Central.
El manejo de las reservas de oro del Banco Central (BCRA) sumó una nueva denuncia penal. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un planteo contra el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, para que la Justicia determine si incurrieron en el delito de malversación de caudales públicos.
La presentación fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py y se suma a otra denuncia impulsada por el abogado Gregorio Dalbón. Ambas iniciativas buscan esclarecer las decisiones adoptadas en torno a las reservas de oro argentinas, el resultado de las operaciones financieras vinculadas con ese activo y las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Paulón cuestionó el “desmanejo y la opacidad” en la administración de las reservas y sostuvo que las irregularidades señaladas deben tener responsables. Uno de los principales argumentos de su denuncia es el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que registró pérdidas superiores a los U$S1.000 millones en operaciones financieras asociadas al oro, consignó el diario "Ámbito".
El legislador también solicitó que la Justicia intime al titular del BCRA a remitir todos los informes relacionados con el oro, las reservas y las operaciones financieras realizadas con esos bienes públicos. Tras el sorteo correspondiente, la denuncia quedó radicada en el juzgado federal a cargo del juez Sebastián Ramos.
Pérdida millonaria bajo investigación
Uno de los ejes del planteo es el informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. Según los datos difundidos a partir de ese documento, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente era el oro arrojaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a unos U$S1.023 millones, con egresos de divisas.
El resultado abrió interrogantes sobre la estrategia utilizada para administrar las reservas, los instrumentos financieros contratados y el impacto económico de las operaciones.
La investigación deberá establecer cómo se estructuraron los contratos, si las transacciones respondieron a una cobertura financiera y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado. La existencia de pérdidas, por sí sola, no acredita la comisión de un delito ni la responsabilidad penal de los funcionarios denunciados.
Interrogante sobre el destino del oro
La controversia también tiene como antecedente el traslado de lingotes al exterior durante 2024. El Banco Central confirmó que había transferido parte de sus reservas de oro fuera del país, pero la falta de información detallada sobre las cantidades, las condiciones de las operaciones y su destino generó cuestionamientos de la oposición.
En septiembre, durante una exposición en el Senado, Bausili sostuvo que una parte del oro estaba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación aclaró que el análisis sobre la trazabilidad de las reservas todavía estaba en curso y señaló demoras en la entrega de información por parte de la autoridad monetaria.
La falta de precisiones sobre el recorrido de los lingotes y las condiciones en que se realizaron las operaciones alimentó los reclamos para acceder a la documentación respaldatoria y establecer las responsabilidades correspondientes.
Denuncia contra Caputo y Bausili
En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón denunció a Caputo, Bausili y al integrante del directorio del Banco Central, Juan Ernesto Curutchet. En ese expediente solicitó que también se investiguen posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras.
Dalbón pidió medidas de prueba para reconstruir las operaciones financieras con oro realizadas durante 2025. Entre ellas, reclamó contratos, actas del directorio del BCRA, informes de riesgo, registros de liquidaciones y documentación sobre los pagos efectuados. También solicitó una pericia contable para establecer el resultado económico de las transacciones.
Con la presentación de Paulón, el manejo de las reservas de oro suma un nuevo capítulo judicial. Los planteos buscan determinar qué decisiones se tomaron sobre ese activo estratégico, qué información estuvo disponible para los organismos de control y si las operaciones se ajustaron a las obligaciones legales de los funcionarios.