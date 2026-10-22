¿Efectivo, transferencia o tarjeta? La guía para elegir cómo pagar y no terminar pagando de más

Resumen para apurados
- Hoy en Argentina, usuarios eligen pagar con QR y transferencias en vez de tarjetas de crédito para cuidar su dinero y evitar deudas, según datos del sector financiero.
- El cambio responde a una morosidad de las familias superior al 12% y al auge de billeteras virtuales, que desplazan al financiamiento tradicional en cuotas.
- La correcta elección entre fondos propios y financiamiento será clave para sostener el consumo familiar y evitar mayores niveles de mora en el sistema bancario.
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