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¿Efectivo, transferencia o tarjeta? La guía para elegir cómo pagar y no terminar pagando de más

Un mismo producto puede costar $90.000 al contado o $100.000 en cuotas. La clave está en comparar el costo total y no solo el pago mensual.

PAGOS. Hubo un crecimiento de las operaciones con QR y una caída de las realizadas con tarjeta de crédito.
PAGOS. Hubo un crecimiento de las operaciones con QR y una caída de las realizadas con tarjeta de crédito.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Hoy en Argentina, usuarios eligen pagar con QR y transferencias en vez de tarjetas de crédito para cuidar su dinero y evitar deudas, según datos del sector financiero.
  • El cambio responde a una morosidad de las familias superior al 12% y al auge de billeteras virtuales, que desplazan al financiamiento tradicional en cuotas.
  • La correcta elección entre fondos propios y financiamiento será clave para sostener el consumo familiar y evitar mayores niveles de mora en el sistema bancario.
Resumen generado con IA

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