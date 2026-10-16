Javier Milei y Luis Caputo con el mismo fin: seducir al capital

De un lado del mundo, en Washington, el presidente Javier Milei trata de convencer a los inversores acerca de que, en la Argentina, hay un nuevo modelo económico que favorece al capital. Del otro lado del planeta, en Bangkok, el ministro de Economía, Luis Caputo, transmite el mismo mensaje, con la idea de seducir al capital.
“Si tomamos el riesgo país de nuestra administración está debajo de los 100 puntos, pero lo que pasa es que Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y creo que los argentinos van a decidir en octubre continuar este cambio”, manifestó Milei en la Cámara de Comercio de EEUU. El índice que elabora JP Morgan ha llegado a los 640 puntos básicos, en un mercado que ha cerrado con signos negativos. Al defender el plan económico actual, el jefe de Estado reconoció ante los inversores internacionales que “la apertura genera que algunos sectores se expandan y otros vayan a la quiebra”. El mandatario planteó en la Cámara de Comercio en Washington que está controlando la inflación, negó que exista un problema con el empleo y volvió a mostrarse optimista sobre las elecciones ejecutivas de 2027: “el 70% de los argentinos decidieron que no quieren volver atrás”.
“Siempre hay efectos colaterales. Hay un cambio muy profundo que experimenta la Argentina, que genera ganadores y perdedores. La apertura genera reasignación de recursos, que hace que algunos sectores se expandan más, otros se expandan menos, o vayan a la quiebra. Lo importante es proteger el derecho de propiedad para que puedan expandirse libremente”, continuó. Recordó que la Argentina “es uno de los cinco países del planeta que tienen equilibrio fiscal” y que está logrando “domar la inflación”, luego de mencionar que “viaja al 30% en minorista y al 20% en mayorista”, y planteó además que el país “no tiene un problema con el empleo”.
En tanto, el jefe del Palacio de Hacienda habló en Tailandia en el marco del “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, dentro de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. Afirmó que la “mayoría de la gente está valorando mucho los datos reales” y, por lo tanto, consideró que “nunca va a votar para volver a un pasado de casi hiperinflación y de múltiples tipos de cambio”.
Riesgo
“Cuando me preguntan cuál es el mayor riesgo a la hora de invertir en nuestro país, me gusta decir que el mayor riesgo es no invertir en Argentina porque definitivamente no tengo ninguna duda de que vamos a seguir este camino y de que Argentina será una de las economías con mejor desempeño en los próximos años”, afirmó. Acotó que los inversores “nos están recompensando con un voto de confianza al invertir grandes sumas de dinero en la economía real. En el RIGI estamos hablando de U$S 200.000 millones para desplegar en los próximos años”.