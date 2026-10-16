Javier Milei y Luis Caputo con el mismo fin: seducir al capital

“Si tomamos el riesgo país de nuestra administración está debajo de los 100 puntos, pero lo que pasa es que Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y creo que los argentinos van a decidir en octubre continuar este cambio”, manifestó Milei en la Cámara de Comercio de EEUU. El índice que elabora JP Morgan ha llegado a los 640 puntos básicos, en un mercado que ha cerrado con signos negativos. Al defender el plan económico actual, el jefe de Estado reconoció ante los inversores internacionales que “la apertura genera que algunos sectores se expandan y otros vayan a la quiebra”. El mandatario planteó en la Cámara de Comercio en Washington que está controlando la inflación, negó que exista un problema con el empleo y volvió a mostrarse optimista sobre las elecciones ejecutivas de 2027: “el 70% de los argentinos decidieron que no quieren volver atrás”.