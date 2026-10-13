Domingo Cavallo cuestionó el modelo económico de Milei: alertó por un “sobreajuste”

Resumen para apurados
- En Argentina, Domingo Cavallo cuestionó hoy el plan de Javier Milei al alertar por un sobreajuste monetario que frena la actividad y el consumo interno.
- El exministro respaldó un informe del Ieral que detalla caídas del consumo y la inversión, en un marco de previas discrepancias públicas con el mandatario.
- Advierten que sin alivio tributario ni mayor acumulación de reservas, el Gobierno afrontará serias dificultades para cubrir vencimientos y reactivar el crédito.
Domingo Cavallo volvió a poner en discusión aspectos centrales del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. Esta vez, el exministro de Economía respaldó un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, que advierte sobre los costos del ajuste y la necesidad de introducir correcciones para impulsar la recuperación de la actividad.
En su blog personal, Cavallo calificó de “excelente” el análisis elaborado por Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral. El documento sostiene que el Gobierno puede revisar algunas de sus decisiones sin abandonar los principales lineamientos del programa económico iniciado en diciembre de 2023.
Uno de los ejes del trabajo es el riesgo de un “sobreajuste” asociado al endurecimiento de la política monetaria, que habría profundizado la contracción del consumo y la inversión, especialmente en las actividades vinculadas con el mercado interno.
Según las estimaciones de Vasconcelos, la caída del consumo tuvo un impacto equivalente al 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el retroceso de la inversión representó un 2,5%. El economista identifica dos etapas en el proceso de ajuste: una primera, centrada en la reducción del gasto público, y otra posterior, caracterizada por una política monetaria más restrictiva. En esta última fase, sostiene, la inversión cayó a un ritmo cercano al 10% anual.
Las observaciones coinciden con algunos de los cuestionamientos que Cavallo había formulado anteriormente sobre la gestión de Milei. Entre sus principales reparos, el exministro señaló la falta de un horizonte monetario, financiero y cambiario claramente definido. Sus críticas provocaron respuestas del Presidente, quien llegó a calificarlo de “chanta”.
Crédito caro y una recuperación desigual entre sectores
El informe del Ieral advierte que las condiciones para la recuperación económica varían considerablemente según la actividad. Mientras algunos sectores cuentan con ventajas para crecer y captar inversiones, otros enfrentan mayores dificultades para sostener sus niveles de producción y empleo.
La minería y los hidrocarburos aparecen entre las actividades mejor posicionadas, debido a su orientación exportadora, el acceso al financiamiento en dólares y los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El sector agropecuario también dispone de oportunidades vinculadas con la reducción de las retenciones y una mayor flexibilidad para importar insumos y exportar.
En cambio, las empresas orientadas al mercado interno enfrentan problemas de competitividad y mayores dificultades para acceder al crédito. Vasconcelos advierte que las tasas de interés elevadas y el incremento de la morosidad encarecen el financiamiento y limitan las posibilidades de recuperación del consumo y la inversión.
Frente a ese escenario, el economista plantea la necesidad de reducir la presión tributaria nacional, provincial y municipal. Según su análisis, una disminución de los impuestos permitiría aliviar los costos de las empresas, mejorar su competitividad y contribuir a reducir las dificultades financieras que afectan a distintos sectores productivos.
Las dudas sobre la deuda y las reservas del Banco Central
Otro de los puntos sensibles del documento es la capacidad del Gobierno para cubrir sus compromisos financieros y sostener el acceso al financiamiento. El informe considera ambiciosa la posibilidad de que la Argentina consiga emitir hasta U$S 11.000 millones en bonos en dólares bajo legislación local durante 2027.
El análisis también estima que las reservas netas del Banco Central se ubican en torno a los U$S 11.500 millones, frente a compromisos externos del sector público por aproximadamente U$S 24.900 millones. La cifra de obligaciones ascendería a U$S 28.000 millones si se incorporan determinados vencimientos de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).
La relación entre las reservas disponibles y los compromisos financieros representa un desafío para la estrategia oficial, en particular ante eventuales dificultades para refinanciar los vencimientos o episodios de tensión cambiaria.
El informe advierte que la incertidumbre electoral puede trasladarse a los mercados si el Gobierno no consigue despejar las dudas sobre las fuentes de financiamiento y su capacidad para afrontar los pagos de deuda. La posibilidad de obtener recursos en los mercados internacionales y refinanciar los vencimientos será, por lo tanto, una variable relevante para la evolución del programa económico.
El desafío de recuperar mercados de exportación
Más allá de los cuestionamientos al ajuste, el trabajo de Vasconcelos identifica oportunidades para ampliar las exportaciones argentinas y fortalecer el ingreso de divisas. Entre ellas, destaca la posibilidad de recuperar participación en el mercado brasileño, uno de los principales destinos de los productos nacionales.
De acuerdo con los datos citados en el informe, la participación argentina en las importaciones de Brasil descendió del 6,6% en 2017 al 4,6% en 2026.