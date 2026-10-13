Domingo Cavallo cuestionó el modelo económico de Milei: alertó por un “sobreajuste”

Según las estimaciones de Vasconcelos, la caída del consumo tuvo un impacto equivalente al 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el retroceso de la inversión representó un 2,5%. El economista identifica dos etapas en el proceso de ajuste: una primera, centrada en la reducción del gasto público, y otra posterior, caracterizada por una política monetaria más restrictiva. En esta última fase, sostiene, la inversión cayó a un ritmo cercano al 10% anual.