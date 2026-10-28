El mensaje de “Chiqui” Tapia a Scaloni tras la muerte de su mamá: “Todo un país te abraza”

Resumen para apurados
- El presidente de la AFA, Claudio Tapia, envió condolencias al DT Lionel Scaloni tras la muerte de su madre, Eulalia Marzetti, ocurrida en Pujato por problemas de salud.
- Marzetti falleció a los 74 años tras afrontar un cuadro médico durante cinco años. La AFA difundió un comunicado institucional sumándose al pesar del entrenador argentino.
- El apoyo del fútbol argentino refleja la contención institucional y afectiva hacia Scaloni en medio de un duelo personal que conmueve al ámbito deportivo nacional.
El fútbol argentino acompaña a Lionel Scaloni en un momento muy difícil. Tras la muerte de su mamá, Eulalia Marzetti, a los 74 años, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, le dedicó un sentido mensaje al entrenador de la selección argentina en sus redes sociales.
El dirigente le hizo llegar su afecto con palabras cercanas. “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”, escribió.
Además, le transmitió su acompañamiento y despidió a Marzetti. “Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”, expresó.
Gringo querido, todo un paÃs te abraza a vos y a tu familia en este difÃcil momento por la partida de tu mamÃ¡. Mis mÃ¡s sinceras condolencias. Te quiero mucho y acÃ¡ estamos para acompaÃ±arte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti.— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 28, 2026
El comunicado de la AFA
La Asociación del Fútbol Argentino también publicó un mensaje institucional para acompañar al entrenador y a sus seres queridos. “La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, señaló la entidad.
El comunicado cerró con un saludo para el DT. “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”, expresó la AFA.
Eulalia Marzetti murió en Pujato, la localidad santafesina donde vivía y donde nació el entrenador campeón del mundo. Según fuentes familiares, atravesaba un problema de salud desde hacía alrededor de cinco años. En 2021, tras ganar la Copa América, Scaloni le había dedicado el título. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, dijo aquella noche.