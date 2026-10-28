El mensaje de “Chiqui” Tapia a Scaloni tras la muerte de su mamá: “Todo un país te abraza”

Eulalia Marzetti murió en Pujato, la localidad santafesina donde vivía y donde nació el entrenador campeón del mundo. Según fuentes familiares, atravesaba un problema de salud desde hacía alrededor de cinco años. En 2021, tras ganar la Copa América, Scaloni le había dedicado el título. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, dijo aquella noche.