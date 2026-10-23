Mundial Sub 17 femenino: Argentina goleó 5-1 a Marruecos y se clasificó a los octavos de final
Con tres goles de Mercedes Diz, la Selección dirigida por Christian Meloni consiguió una contundente victoria frente al anfitrión y terminó segunda en el Grupo A. En la próxima instancia podría enfrentarse a Brasil.
Resumen para apurados
- La Selección femenina Sub 17 goleó 5-1 a Marruecos en Rabat y clasificó a los octavos de final del Mundial tras finalizar en el segundo puesto del Grupo A.
- Con un triplete de Mercedes Diz, el equipo se recuperó del debut adverso ante Alemania, logrando su segundo triunfo consecutivo tras vencer previamente a Nueva Zelanda.
- El conjunto de Christian Meloni espera rival para octavos de final, donde podría enfrentar a Brasil en un clásico sudamericano con el envión de siete goles en dos partidos.
La Selección femenina Sub 17 consiguió una victoria decisiva en el Mundial de Marruecos. El equipo dirigido por Christian Meloni goleó 5-1 al seleccionado anfitrión en el complejo Mohammed IV de Rabat y aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen. La gran protagonista fue Mercedes Diz, delantera de River, que convirtió tres goles y encabezó una actuación ofensiva contundente.
Con este resultado, la Albiceleste terminó en el segundo puesto del Grupo A, por detrás de Alemania, y avanzó a la siguiente instancia, donde enfrentará al segundo clasificado del Grupo C. Entre los posibles rivales aparece Brasil, por lo que podría disputarse un clásico sudamericano.
Una goleada construida en el primer tiempo
El comienzo del partido tuvo un sobresalto para Argentina. Apenas transcurrido un minuto, Marruecos consiguió convertir, pero el tanto fue anulado después de una revisión del VAR.
Superada aquella situación, el conjunto nacional tomó el control del encuentro y comenzó a marcar diferencias.
A los 13 minutos, Mercedes Diz abrió el marcador con un cabezazo. La atacante de 17 años volvió a aparecer a los 29, cuando encaró a la arquera rival y definió con precisión para establecer el 2-0.
La superioridad argentina continuó y, a los 35 minutos, Josefina Galarza, futbolista de Belgrano, convirtió el tercero con un potente remate.
Antes del descanso, Diz completó su actuación individual con un disparo desde afuera del área, a los 46 minutos, para establecer el 4-0 parcial.
Argentina espera rival en octavos
En el complemento, Marruecos consiguió descontar a los 13 minutos mediante Mouradi. Sin embargo, Argentina mantuvo el control y volvió a ampliar la diferencia a los 27, cuando Julieta Aguilar convirtió el 5-1 definitivo con un remate de larga distancia.
La victoria confirmó la recuperación del seleccionado después de comenzar el torneo con una derrota por 2-1 frente a Alemania. En la segunda fecha había superado 2-0 a Nueva Zelanda, también con dos goles de Mercedes Diz.
De esta manera, la delantera de River acumuló cinco tantos en los últimos dos encuentros y se consolidó como una de las principales figuras del equipo.
Con dos triunfos consecutivos y siete goles convertidos en esos partidos, Argentina llegará a los octavos de final con confianza y la posibilidad de protagonizar un enfrentamiento frente a Brasil.