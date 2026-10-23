Mundial Sub 17 femenino: Argentina goleó 5-1 a Marruecos y se clasificó a los octavos de final

La Selección femenina Sub 17 consiguió una victoria decisiva en el Mundial de Marruecos. El equipo dirigido por Christian Meloni goleó 5-1 al seleccionado anfitrión en el complejo Mohammed IV de Rabat y aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen. La gran protagonista fue Mercedes Diz, delantera de River, que convirtió tres goles y encabezó una actuación ofensiva contundente.