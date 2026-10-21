Costa Rica confirmó a Bryan Ruiz como DT: será el entrenador del rival de la Selección en Córdoba

El ex mediocampista había asumido de manera interina tras el despido de Fernando “Bocha” Batista, que se fue después de seis partidos sin victorias. En sus dos encuentros al frente del equipo, Ruiz consiguió dos triunfos en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf: 3-0 ante Nicaragua y 2-0 ante Haití.