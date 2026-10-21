Costa Rica confirmó a Bryan Ruiz como DT: será el entrenador del rival de la Selección en Córdoba

Resumen para apurados
- Costa Rica oficializó a Bryan Ruiz como DT de la selección mayor, que enfrentará a la Argentina el 17 de noviembre en Córdoba, para consolidar una nueva etapa deportiva.
- El ex mediocampista había asumido de forma interina tras la salida de Fernando Batista y logró dos triunfos consecutivos en la Liga de Naciones de la Concacaf.
- Con contrato hasta 2030, el flamante entrenador buscará clasificar a su país al próximo Mundial, teniendo su primer gran examen ante el equipo de Lionel Scaloni.
La selección argentina ya sabe quién estará en el banco de su rival en Córdoba. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) oficializó la designación de Bryan Ruiz como entrenador de la selección mayor, que enfrentará a la Argentina el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes.
El ex mediocampista había asumido de manera interina tras el despido de Fernando “Bocha” Batista, que se fue después de seis partidos sin victorias. En sus dos encuentros al frente del equipo, Ruiz consiguió dos triunfos en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf: 3-0 ante Nicaragua y 2-0 ante Haití.
En su comunicado, la FCRF explicó que la decisión del Comité Ejecutivo busca dar continuidad a ese trabajo y que “forma parte del objetivo de consolidar una nueva etapa para la Selección Nacional”.
Rumbo a 2030
Ruiz firmó contrato hasta 2030, con el objetivo de devolver a los “Ticos” a la Copa del Mundo. Lo acompañarán Wilmer López y Christian Bolaños como asistentes, y Ariel González como videoanalista. Además, Wardy Alfaro se sumará al cuerpo técnico como asistente hasta enero.
Como futbolista, fue uno de los grandes referentes de Costa Rica y lució la cinta de capitán. Fue figura del equipo que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014, la mejor actuación de la historia del país, y también disputó las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022.
Su primer gran examen como entrenador confirmado será ante la Selección de Lionel Scaloni, que cerrará el año con dos amistosos en el país: el viernes 13 frente a Uruguay, en Buenos Aires, y el martes 17 ante Costa Rica, en Córdoba.