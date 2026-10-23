Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: el reconocimiento que emocionó a su familia

Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria, esta vez lejos de las canchas. El capitán de la Selección recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes durante una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. Entre aplausos y con una amplia sonrisa, el futbolista subió al escenario para recibir una distinción que reconoció tanto sus logros deportivos como su influencia fuera del fútbol.