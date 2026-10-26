Votá en LA GACETA: elegí entre los 30 candidatos quién merece ganar el Balón de Oro 2026

Resumen para apurados
- La gala del Balón de Oro 2026 premia hoy a las 17 en el London Palladium al mejor futbolista del año entre 30 nominados, con Harry Kane y Lionel Messi como figuras destacadas.
- Por primera vez el galardón se entrega fuera de Francia. Entre los candidatos, Kane sobresale por sus 73 goles y Messi busca su noveno trofeo tras su labor mundialista.
- La ceremonia definirá al nuevo monarca del fútbol internacional y consolidará el relevo generacional o la vigencia histórica de Messi en la élite deportiva global.
¿Quién tiene que ganar el Balón de Oro 2026? En LA GACETA te invitamos a votar a tu candidato antes de que se conozca al ganador. La gala se realizará hoy, desde las 17, en el London Palladium, y por primera vez el premio se entregará fuera de Francia.
La encuesta incluye a los 30 nominados al premio principal, que distingue al mejor futbolista de la temporada 2025/26. Solo tenés que elegir al que, según tu criterio, merece quedarse con el trofeo.
Entre los candidatos aparecen Lionel Messi, que va por su noveno Balón de Oro, y Lautaro Martínez, los dos argentinos de la lista. También están Harry Kane, el gran favorito de las casas de apuestas, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Ousmane Dembélé, el último ganador.
Los 30 candidatos
La lista completa está integrada por Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Mbappé, Nuno Mendes, Messi, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Jr. y Vitinha.
Cada uno llega con sus argumentos. Kane marcó 73 goles en la temporada y ganó todo en Alemania. Mbappé fue el goleador de la Liga, de la Champions y del Mundial. Yamal fue campeón del mundo con España, y Messi hizo ocho goles y dio cuatro asistencias en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Votá en nuestro diario y, por la tarde, seguí en LA GACETA todas las novedades de la gala, con los ganadores de cada categoría.