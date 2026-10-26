Balón de Oro 2026: Luis de la Fuente fue elegido el mejor entrenador del mundo tras ganar el Mundial
El técnico de la Selección española recibió el Trofeo Johan Cruyff durante la ceremonia celebrada en Londres. El reconocimiento llegó después de conquistar la Copa del Mundo ante Argentina y completar un ciclo de tres títulos internacionales.
Resumen para apurados
- Luis de la Fuente fue elegido mejor DT del mundo en la gala del Balón de Oro 2026 en Londres tras consagrarse campeón del Mundial con la selección de España.
- El galardón llega tras vencer 1-0 a Argentina en la final de Nueva York de forma invicta, sumando este título a sus previas conquistas en la Eurocopa 2024 y la Nations League 2023.
- La distinción consolida la hegemonía de España en el fútbol global y corona un ciclo histórico que posiciona a De la Fuente entre los técnicos más laureados de la disciplina.
Luis de la Fuente sumó un nuevo reconocimiento a su carrera. El entrenador de la Selección española fue elegido el mejor director técnico del mundo en el Balón de Oro 2026 y recibió por primera vez el Trofeo Johan Cruyff, durante la ceremonia organizada por France Football en el London Palladium Theatre, en Londres.
La distinción llegó después de una temporada histórica para España, que conquistó el Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada el 19 de julio en Nueva York. El seleccionado europeo consiguió el título después del tiempo suplementario y completó una campaña invicta, en la que recibió apenas un gol durante ocho encuentros.
El campeonato mundial representó la tercera gran conquista de De la Fuente al frente del seleccionado mayor. Anteriormente había ganado la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, resultados que consolidaron su proyecto deportivo.
Además, el entrenador español llegó a la consagración mundialista con un registro de 38 victorias en 50 partidos, según los números difundidos por la Real Federación Española de Fútbol.
Un reconocimiento a su ciclo con España
En la votación por el Trofeo Johan Cruyff, De la Fuente compartió la nómina de candidatos con Mikel Arteta, Luis Enrique, Unai Emery y Vincent Kompany, entrenadores que también tuvieron actuaciones destacadas durante la temporada 2025/2026.
Su consagración también estuvo acompañada por una marca histórica. Con 65 años y 28 días, se convirtió en el entrenador de mayor edad en conquistar una Copa del Mundo, de acuerdo con los registros de la FIFA.
De esta manera, el español recibió por primera vez el reconocimiento individual que distingue al mejor entrenador del fútbol masculino y coronó una etapa en la que consiguió tres títulos internacionales con su seleccionado.
El premio reafirmó el protagonismo de España en el fútbol mundial después de una campaña que terminó con la conquista del título más importante a nivel de selecciones.