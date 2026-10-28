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Murió la madre de Lionel Scaloni: la emotiva dedicatoria del DT tras la Copa América 2021

Tenía 74 años y vivía en la localidad santafesina, donde se había desempeñado como jueza de paz. Su despedida será en la intimidad.

DOLOR. Lionel Scaloni despide a su madre, Eulalia Marzetti, que falleció a los 74 años en Pujato.
DOLOR. Lionel Scaloni despide a su madre, Eulalia Marzetti, que falleció a los 74 años en Pujato.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Eulalia Marzetti, madre del DT Lionel Scaloni, falleció a los 74 años en Pujato, Santa Fe, tras padecer un problema de salud durante cinco años.
  • Scaloni viajó desde Buenos Aires para despedirla en la intimidad. En 2021, el técnico le había dedicado públicamente la obtención de la Copa América.
  • La pérdida genera conmoción en el fútbol argentino y acompaña al entrenador campeón del mundo en un momento de estricto duelo familiar.
Resumen generado con IA

El fútbol argentino está de luto. Eulalia Marzetti, la madre del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, falleció a los 74 años en Pujato, la localidad santafesina donde vivía y donde nació el DT campeón del mundo.

Según confirmaron fuentes familiares a Radio 2, de Rosario, Eulalia atravesaba desde hacía alrededor de cinco años un problema de salud. Scaloni se encontraba en Buenos Aires y, de acuerdo con la información difundida, viajaría a Santa Fe para acompañar a su familia en la despedida, que se realizará en la intimidad.

Eulalia vivía en Pujato junto a su marido y fue madre de tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Durante años se desempeñó como jueza de paz municipal en la localidad.

La dedicatoria de 2021

La salud de su madre acompañó al entrenador durante buena parte de su ciclo en la Selección. En julio de 2021, después de ganar la Copa América ante Brasil en el Maracaná, le dedicó el título. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, dijo aquella noche.

Meses después, en octubre de ese mismo año, tras un triunfo ante Perú por las Eliminatorias, Scaloni volvió a referirse públicamente a la difícil situación familiar y reconoció que le costaba concentrarse en el camino al Mundial de Qatar.

Un año más tarde, el entrenador condujo a la Argentina a la conquista de la tercera estrella. Hoy, el DT nacido en Pujato despide a su madre en la intimidad de su pueblo.

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