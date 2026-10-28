Murió la madre de Lionel Scaloni: la emotiva dedicatoria del DT tras la Copa América 2021

La dedicatoria de 2021

La salud de su madre acompañó al entrenador durante buena parte de su ciclo en la Selección. En julio de 2021, después de ganar la Copa América ante Brasil en el Maracaná, le dedicó el título. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, dijo aquella noche.