Emprendimiento en La Hoya: “Esta pista de atletismo dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad”

“Esta pista de atletismo, tan deseada por todos los vecinos de Yerba Buena, por todos los runners -incluso por corredores que vienen de otros municipios-, dejó de ser un sueño y es una realidad”, afirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Yerba Buena, Fernando de la Orden, sobre la pista de 400 metros que se está construyendo en el predio de La Hoya.
Según explicó, la obra no formaba parte del proyecto original del parque. “Ante la demanda y la gran cantidad de pedidos se realizó un trabajo topográfico muy importante, ver cuál iba a ser la disposición, el lugar exacto donde podía estar”, indicó. Y contó que se realizan tareas de nivelación en el sector noreste del parque. “Tendrá las medidas reglamentarias, salvo que en vez de ocho carriles tendrá seis, porque no dan los espacios físicos para las medidas oficiales en cuanto a la cantidad de carriles”, aclaró. Precisó que para la pista se usará ladrillo molido con fajas. “Se la hace de este material y no de tartán por una cuestión netamente económica. El tartán es un material muy costoso; y el municipio está llevando adelante la obra por administración y con fondos propios; no la podemos hacer de tartán. Pero el polvo de ladrillo es una muy buena opción”, sostuvo. Contó que hablamos con algunos corredores, entre los que estaba Ezequiel Chavarría -referente de Yerba Buena y de Tucumán-, y que ellos dijeron que era una opción más que valedera. “Estamos contentos; hace poco el intendente (de Yerba Buena), Pablo Macchiarola, se reunió con un grupo de corredores, de escuelas de runners y de trekking; y les dimos la primicia de que ya se está trabajando en la primera pista de atletismo de Yerba Buena”, celebró.
Explicó que el proyecto del parque se divide en dos etapas. “Si las lluvias nos permiten, para fin de año se concretará todo el acceso al parque La Hoya; la caminería del frente y toda la iluminación al menos del frente. Pretendemos estrenar ese sector el año que viene, que estará acompañado por un espacio dedicado a la calistenia. También habrá dos canchas de básquet, dos de vóley, una de fútbol 11, una de fútbol 5, un anfiteatro natural”, enumeró.
Consultado sobre la creación de una escuela municipal de atletismo, el funcionario explicó: “Eso surgió de la reunión que tuvimos hace un par de semanas entre el intendente y estas escuelas de atletismo; es un proyecto muy ambicioso, que sería coordinado por la Dirección de Deportes, por supuesto”. Añadió que el principal objetivo de esa escuela es la inclusión, mediante el deporte. “Este lleva a que los chicos salgan de esos ambientes un poco oscuros que por ahí tienen en el entorno familiar o de su barrio, y generarles actividades sanas para la mente, el espíritu y el cuerpo; para que estén mejor, para que salgan adelante”, subrayó.
Parque Prebisch
Por último, celebró los espacios verdes que está ganando Yerba Buena. “En el parque La Hoya estamos trabajando incansablemente sobre ocho hectáreas y media. Ya se hicieron la caminería principal, los accesos. Y en el otro extremo (del municipio) estamos trabajando en el parque Prebisch, que ocupa casi 22 hectáreas. En un par de años, Yerba Buena tendrá dos espacios verdes muy importantes; de mucho movimiento, de mucho dinamismo y con mucha presencia del municipio”, concluyó.