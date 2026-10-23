Emprendimiento en La Hoya: “Esta pista de atletismo dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad”

Según explicó, la obra no formaba parte del proyecto original del parque. “Ante la demanda y la gran cantidad de pedidos se realizó un trabajo topográfico muy importante, ver cuál iba a ser la disposición, el lugar exacto donde podía estar”, indicó. Y contó que se realizan tareas de nivelación en el sector noreste del parque. “Tendrá las medidas reglamentarias, salvo que en vez de ocho carriles tendrá seis, porque no dan los espacios físicos para las medidas oficiales en cuanto a la cantidad de carriles”, aclaró. Precisó que para la pista se usará ladrillo molido con fajas. “Se la hace de este material y no de tartán por una cuestión netamente económica. El tartán es un material muy costoso; y el municipio está llevando adelante la obra por administración y con fondos propios; no la podemos hacer de tartán. Pero el polvo de ladrillo es una muy buena opción”, sostuvo. Contó que hablamos con algunos corredores, entre los que estaba Ezequiel Chavarría -referente de Yerba Buena y de Tucumán-, y que ellos dijeron que era una opción más que valedera. “Estamos contentos; hace poco el intendente (de Yerba Buena), Pablo Macchiarola, se reunió con un grupo de corredores, de escuelas de runners y de trekking; y les dimos la primicia de que ya se está trabajando en la primera pista de atletismo de Yerba Buena”, celebró.