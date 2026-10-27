SociedadActualidad La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena Residentes celebran la recuperación del predio y plantean demandas para garantizar espacios recreativos, preservar la vegetación y favorecer el acceso gratuito a las instalaciones. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Lucía Lozano Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánYerba Buena Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS "Alter Crea" llega a Yerba Buena: feria de diseño, gastronomía y entretenimiento durante tres días Emprendimiento en La Hoya: “Esta pista de atletismo dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad” Qué hierba se puede agregar al mate y podría ayudar a controlar el azúcar en sangre Lo más popular Un proyecto del Conicet busca darle una segunda vida al litio de baterías usadas Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino El aire contaminado que nos enferma Cartas de lectores: ¿hemos cambiado nuestras prioridades? Cartas de lectores: las palabras no bastan para recuperar las Malvinas Ranking notas premium El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891 La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?