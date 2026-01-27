Narcotest obligatorio en Salta: quiénes son los funcionarios que deberán someterse a los nuevos controles toxicológicos

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también para los organismos de control de la provincia. La medida apunta a reforzar los estándares de ética, idoneidad y transparencia en la función pública.