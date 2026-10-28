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Avanza un frente frío en el pais y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este jueves 28 de octubre?

El SMN estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y los 40 milímetros.

Hay alerta por fuertes tormentas en cinco provincias este jueves 28 de octubre
Hay alerta por fuertes tormentas en cinco provincias este jueves 28 de octubre TN
Por Redacción Sociedad Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla este 28 de octubre por el avance de un frente frío que causará fuertes tormentas en cinco provincias argentinas.
  • El fenómeno generará ráfagas, posible caída de granizo y lluvias de hasta 40 mm en Buenos Aires, La Pampa, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.
  • Tras el paso del temporal, las temperaturas repuntarán hacia el fin de semana, superando los 24°C en la región central y alcanzando los 30°C en el norte.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 28 de octubre en distintas zonas de cinco provincias argentinas. El pronóstico anticipa el avance de un frente frío que trar lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento, actividad eléctrica y la posibilidad de caída ocasional de granizo.

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Además, en la Ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense se prevén precipitaciones en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

Según el informe del SMN, la advertencia meteorológica alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y el este de La Pampa.

En las zonas bajo alerta se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes. Estos fenómenos podrían provocar abundantes precipitaciones en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.

El organismo meteorológico estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y los 40 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera localizada.

Cuándo volverán las temperaturas cercanas a los 30°C

Durante estos días, las mañanas seguirán siendo frescas, mientras que las temperaturas subirán por la tarde. Esta diferencia entre los registros mínimos y máximos marcará una importante amplitud térmica.

El repunte más significativo se espera a partir del miércoles, con máximas que superarán los 24° en la Patagonia y en la región central. En el norte argentino, en tanto, los termómetros volverán a acercarse a los 30° e incluso podrían superar ese valor.

Qué recomienda el SMN ante la alerta por tormentas

Frente a la posibilidad de tormentas fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y prevenir inconvenientes durante las precipitaciones.

Entre las principales medidas de prevención, aconseja:

  • Evitar salir de casa mientras se desarrollen las tormentas.
  • No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
  • Retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Si una tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio inmediatamente en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
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