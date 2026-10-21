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Alerta amarilla: qué provincias esperan tormentas fuertes y ráfagas de más de 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó tormentas de variada intensidad, precipitaciones abundantes y ráfagas fuertes. También rige una advertencia por viento Zonda en cinco provincias.

El SMN emitió alertas por tormentas, lluvias y viento Zonda
El SMN emitió alertas por tormentas, lluvias y viento Zonda
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este miércoles una alerta amarilla en varias provincias de Argentina por tormentas fuertes, lluvias y viento Zonda con ráfagas intensas de más de 70 km/h.
  • Mendoza y San Luis esperan granizo y lluvias intensas; el Zonda azotará el noroeste con ráfagas secas, mientras que Río Negro y Chubut registrarán fuertes precipitaciones.
  • Los fenómenos podrían provocar reducción de visibilidad, daños materiales y variaciones térmicas bruscas, por lo que las autoridades piden mantenerse alertas a los avisos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento Zonda para distintas provincias de Argentina este miércoles 21 de octubre. El organismo anticipó fenómenos de variada intensidad, con riesgo de precipitaciones abundantes, ráfagas fuertes y actividad eléctrica.

El SMN emitió una alerta amarilla por Zonda para tres provincias del norte argentino

El SMN emitió una alerta amarilla por Zonda para tres provincias del norte argentino

Las advertencias de mayor nivel alcanzan al sur de San Luis y al centro de Mendoza, donde se esperan tormentas potencialmente peligrosas. En tanto, otras provincias del norte, centro y sur del país permanecen bajo alerta amarilla por tormentas, lluvias o viento Zonda.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

El SMN estableció una alerta amarilla por tormentas para el sur de San Luis y el centro de Mendoza. Este nivel advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden representar un riesgo para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

En estas regiones, las tormentas podrían estar acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo de distintos tamaños. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 35 y 50 milímetros.

La advertencia amarilla por tormentas también comprende a Misiones, Corrientes, Formosa, Santa Fe, La Pampa y Neuquén. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada que podrían ubicarse entre 15 y 35 milímetros.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales.

Alerta por lluvias en Río Negro y Chubut

El organismo meteorológico también emitió una alerta amarilla por lluvias para sectores de Río Negro y Chubut. De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentar intensidad variable y estar acompañadas por tormentas ocasionales. Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 10 y 30 milímetros.

Viento Zonda: las provincias bajo advertencia del SMN

La alerta amarilla por viento Zonda alcanza a Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. Para estas provincias se pronostican velocidades del viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El SMN advirtió que este fenómeno puede ocasionar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

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